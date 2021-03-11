Мозгова поділилася рецептом родинної грибної юшки

Продюсерка Олена Мозгова розповіла, як в її родині готують грибний суп. Спосіб приготування передається з покоління в покоління.

На своїй сторінці у Facebook вона перерахувала всі інгредієнти, які зроблять бульйон наваристим і ароматним. У свій суп, який Мозгова навчилася варити ще в дитинстві, вона додає овочі з вираженими смаковими властивостями: петрушку, корінці селери, пастернак і лук. Густоту супу можна регулювати борошном, співвідношенням продуктів і води.

"Картопля... складна тема. Звичайно, я люблю картоплю, але майже не їм, всі ми не з худеньких у нашій родині і ми повинні контролювати кількість вуглеводів. Тому замість картоплі я додаю цвітну капусту! І навіть роблю з неї пюре і виходить воно не гіршим від картопляного", – поділилася жінка.

Мозгова розкрила карти приготування страви. Гриби треба залити окропом і залишити їх на кілька хвилин. Цибулю та корінь селери порізати кубиками. У глибокій сковороді з невеликою кількістю рослинної олії протушкувати овочі.

Потім потрібно вийняти з води гриби і порізати залежно від уподобань. Рідину з-під них процідити і вилити до цибулі та селери. Мозгова зазначає, що в процесі приготування потрібно долити трохи води. Коли суп закипить, можна додавати гриби, картоплю або цвітну капусту. Після чого суп накрити кришкою і довести до готовності.

Сіль, перець, лавровий лист і куркуму необхідно класти за смаком. Готову страву Мозгова прикрашає порізаним листям петрушки.

Скриншот Facebook: Олена Мозгова

Грибна юшка Мозгової Facebook: Олена Мозгова

Раніше OBOZREVATEL ділився рецептом крем-супу з пармезаном, який можна приготувати з будь-яких грибів.