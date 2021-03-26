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Печінковий торт: як приготувати бюджетне частування для всієї родини

3.4т
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Печінковий торт готується із субпродуктів і того, що є практично на кожній кухні, але виходить він дуже смачним.

Хоча в Україні такий рецепт дуже поширений, не кожен знає всі секрети приготування цієї страви. Ресурс Momsdish.com поділився рецептом печінкового торта і уточнив, що страва характерна саме для Східної Європи.

Як приготувати печінковий торт.
Як приготувати печінковий торт. Джерело: Instagram кафе Tika Cake

Для приготування потрібні такі інгредієнти:

  • 750 г яловичої або курячої печінки;

  • 1 яйце;

  • 130 г сметани;

  • 120 г борошна;

  • Сіль / перець – за смаком;

  • 200 г майонезу;

  • 5 зубчиків часнику;

  • Рослинна олія для смаження;

  • Пучок кропу.

Приготування:

1. Печінку помийте, подрібніть її всю в блендері.

2. До неї додайте сметану, борошно, яйце, сіль і перець, продовжуйте перемішувати масу.

3. Розігрійте сковороду, змастіть її олією й наливайте печінкову суміш, ніби це млинці. Обсмажте в такий спосіб усю масу.

4. В окремій мисці змішайте майонез, зелень і часник.

5. Починайте робити торт із коржів, намазуючи кожен соусом і складаючи у стовпчик.

6. Зверху прикрасьте страву гілочкою кропу й залишком білої пасти.

Раніше OBOZREVATEL розповідав рецепт хачапурі по-аджарськи і про те, як його правильно приготувати за всіма правилами.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
рецепти
Місце
Україна
Тег
їжа
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