Печінковий торт: як приготувати бюджетне частування для всієї родини

Печінковий торт готується із субпродуктів і того, що є практично на кожній кухні, але виходить він дуже смачним.

Хоча в Україні такий рецепт дуже поширений, не кожен знає всі секрети приготування цієї страви. Ресурс Momsdish.com поділився рецептом печінкового торта і уточнив, що страва характерна саме для Східної Європи.

Як приготувати печінковий торт. Джерело: Instagram кафе Tika Cake

Для приготування потрібні такі інгредієнти:

750 г яловичої або курячої печінки;

1 яйце;

130 г сметани;

120 г борошна;

Сіль / перець – за смаком;

200 г майонезу;

5 зубчиків часнику;

Рослинна олія для смаження;

Пучок кропу.

Приготування:

1. Печінку помийте, подрібніть її всю в блендері.

2. До неї додайте сметану, борошно, яйце, сіль і перець, продовжуйте перемішувати масу.

3. Розігрійте сковороду, змастіть її олією й наливайте печінкову суміш, ніби це млинці. Обсмажте в такий спосіб усю масу.

4. В окремій мисці змішайте майонез, зелень і часник.

5. Починайте робити торт із коржів, намазуючи кожен соусом і складаючи у стовпчик.

6. Зверху прикрасьте страву гілочкою кропу й залишком білої пасти.

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