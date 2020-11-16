Пісні солодощі: Ліза Глинська поділилася авторськими рецептами

Булочки з маком і горіхами

Різдвяний піст у православних християн починається 28 листопада і закінчується напередодні Різдва 6 січня. Незважаючи на те, що протягом 40 днів суворо забороняються до вживання продукти тваринного походження, такі як молоко, яйця, вершкове масло, кулінари не втомлюються вигадувати різноманітні пісні солодощі, якими можна себе побалувати.

OBOZREVATEL пропонує познайомитися з авторськими рецептами страв від кондитерки, засновниці й викладачки школи GL Лізи Глінської.

Вівсяне печиво

Улюблене вівсяне печиво можна приготувати за лічені хвилини! Цей рецепт пісного печива, без яєць і вершкового масла – не тільки під час посту, але і для тих, хто дотримується вегетаріанства.

Інгредієнти:

100 г вівсяних пластівців (швидкого приготування)

100 г борошна

40 г олії

50 мл апельсинового фрешу

50 г цукру

5 г розпушувача

50 г чорного шоколаду

цедра 1 апельсина

сіль

Приготування:

Крок 1

Перемелюємо вівсяні пластівці з борошном в кавомолці або комбайні з ножами до стану грубого борошна.

Крок 2

Додаємо цедру апельсина, сіль, розпушувач і цукор.

Крок 3

Шоколад розтоплюємо в мікрохвильовці або на паровій бані, з'єднуємо з олією, додаємо теплий апельсиновий фреш.

Крок 4

Змішуємо сухі інгредієнти з мокрими.

Крок 5

Руки змащуємо олією, формуємо кульки розміром як великий волоський горіх.

Крок 6

Викладаємо на пергамент, трохи притискаємо, випікаємо за температури 170° С 15-18 хвилин.

Кокосовий батончик

Як щодо смачних пісних батончиків? З банана, кокосової стружки і арахісової пасти і під шоколадною глазур'ю! Повірте мені – немає нічого простішого. Духовку вмикати не потрібно! І однозначно він корисніший, ніж магазинні батончики.

Інгредієнти:

100 г банана

100 г кокосової стружки

40 г кокосового масла

70 г арахісової пасти

20 мл кокосового молока або води

Приготування:

Крок 1

Збийте занурювальним блендером банан з арахісової пастою і гарячою кокосовою олією до стану пюре.

Маса повинна стати однорідною і гладкою. Якщо ви побачите, що жир відсікається, додайте 20 мл кокосового молока або води.

Крок 2

Знову збийте, маса повинна стати однорідною і мати консистенцію емульсії.

Крок 3

З'єднайте її з кокосовою стружкою, перемішайте.

Крок 4

Сформуйте батончики розміром 8х3 см.

Це можуть бути і круглі цукерки.

Крок 5

Викладіть їх на дошку з пергаментом, приберіть у холодильник на 5-6 годин.

Крок 6

Розтопіть шоколад і заглазуруйте батончики.

Медовий кекс із горіхами

Розрахунок на форму 18х5 см, висота 6 см

Ситний кекс, який швидко готується: замісили тісто, поклали горіхи на дно – і в духовку на пів години. І ось, у вас вже на столі красива і ароматна випічка.

Інгредієнти:

70 г цукру

100 мл води (або апельсинового фрешу)

цедра апельсина

50 г рафінованої олії

50 г меду

150 г борошна

кориця

50 г мигдальної муки (можна замінити на фундукове борошно або борошно з волоського горіха)

6 гр. розпушувача

50 гр. пекана (або будь-яких інших горіхів)

Для декору:

50 г нейтральної глазурі (напажа, декор-гелю)

Приготування:

Крок 1

Змішуємо гарячу воду з цукром, медом, рослинним маслом і цедрою апельсина.

Крок 2

Додаємо борошно, змішане з мигдальним борошном, розпушувачем і корицею.

Для зручності можна збити масу занурювальним блендером – так ви швидко досягнете однорідної консистенції.

Крок 3

Промащуємо форму олією, присипаємо тонким шаром борошна. На дно укладаємо шар пекана.

Крок 4

Зверху горіха акуратно викладаємо тісто – так, щоб горіхи не змішалися з тістом.

Крок 5

Випікаємо за температури 170° С 30-35 хвилин, до готовності.

Готовність можна перевірити за допомогою дерев'яної шпажки.

Крок 6

Дістаємо кекс з форми, поки він ще гарячий. Даємо повністю охолонути. Промащуємо гарячим напажем боки і верх, щоб кекс мав гарний блиск і довше зберігався.

Булочки з маком і горіхами

Булочки виходять такі ж смачні, як і здобні – з'їдаються миттю.

Інгредієнти:

Тісто для булочок:

250 г борошна

8 г розпушувача

50 г цукру

сіль

100 мл води

40 г олії (рафінованої)

Начинка:

100 г маку (можна замінити на горіхи)

100 г обсмаженого волоського горіха

120 г цукру

Приготування:

Крок 1

Готуємо тісто. З'єднуємо в мисці воду, рослинне масло, цукор, сіль.

Крок 2

Додаємо борошно з розпушувачем. Замішуємо тісто, обертаємо його харчовою плівкою і залишаємо за кімнатної температури на 30 хвилин.

Крок 3

Готуємо начинку. Мак замочуємо в теплій воді і залишаємо на 30 хвилин.

Крок 4

Волоський горіх обсмажуємо в духовці 170° С 10 хвилин.

Крок 5

Проціджуємо мак. З'єднуємо мак, горіхи і цукор, збиваємо блендером до стану пасти.

Крок 6

Відпочиле тісто викладаємо на робочу поверхню і розкатуємо розміром приблизно 35х30 см.

Стіл борошном можна не посипати, це тісто не липне.

Крок 7

Викладаємо на тісто начинку і звертаємо в рулет. Нарізаємо бруски завтовшки 3 см. Викладаємо їх на деко з пергаментом і випікаємо за температури 180° С 20 хвилин.

Після того як булочки охолонуть, їх краще обернути харчовою плівкою, щоб вони не черствіли.

Цукати з гарбуза

Яскраві і апетитні виходять цукати з гарбуза! А готувати їх досить просто: все, що вам потрібно, – це гарбуз і трохи терпіння. Домашні цукати з гарбуза корисніші від магазинних.

Інгредієнти:

1 кг гарбуза

500 мл води

500 г цукру

0,5 ч. л. меленої кориці

0,5 ч. л. меленого імбиру

3-4 коробочки кардамону

Приготування:

Крок 1

Очищаємо гарбуз від шкірки і насіння, нарізаємо невеликими шматочками 3 на 3 см, додаємо коробочки кардамону.

Крок 2

Додаємо корицю і імбир.

Крок 3

Додаємо цукор, заливаємо водою, доводимо до кипіння і проварюємо 20-25 хвилин на середньому вогні.

Крок 4

Гарбуз має просочитися сиропом і стати прозорим. Після залишаємо гарбуз в сиропі до повного охолодження.

Крок 5

Викладаємо гарбуз на решітку і сушимо в духовці за температури 80° С протягом 4-5 годин.

Можна скористатися дегідратором.

Крок 6

Охолоджуємо цукати з гарбуза і прибираємо в ємність, яка герметично закривається. Гарбузове цукати готові!

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Книги рецептів від Лізи Глінської – "Від простого до складного", а також "Простіше простого", ви можете знайти на сайті glinskaya.com.ua

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