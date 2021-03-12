Що їсти перед телевізором, щоб не набрати вагу

Під час карантину їжа "під серіал" стала одним із найбільш доступних задоволень для людей. Однак така розвага може обернутися зайвими кілограмами на талії.

Під час перегляду улюбленого серіалу абсолютно не замислюєшся про те, скільки смакоти було з'їдено. Найбільш популярні закуски, з якими дивляться новий сезон популярного серіалу: поп-корн, шоколад і чипси. Про це повідомляє The Sun.

Ось кілька порад, щоб запобігти переїданню і, як наслідок, набору ваги.

Зменшити порції

Від улюблених ласощів можна не відмовлятися, однак варто скоротити споживання снеків. Фахівці радять викладати чипси в посудину меншого обсягу, оскільки з "бездонних" тарілок їх з'їдають швидше.

Глава відділу харчування Healthspan Роб Гобсон закликає любителів перекусити робити це більш усвідомлено.

"Повільно насолоджуйтеся кожним шматочком, а не просто механічно пережовуйте їжу", – наголосив спеціаліст.

Вибрати менш емоційний жанр серіалу

Перекушування під час перегляду серіалів сприяють набору ваги Unsplash / Mollie Sivaram

Фільми жахів і сльозливі драми можуть стати причиною переїдання. Це пояснюється тим, що емоційний сплеск спонукає людину шукати комфорту. А закуски – відмінна розрада.

Пропускати рекламу

Під час перегляду телевізійних шоу, рекламні блоки, особливо, де є продукти, можуть спровокувати бажання поїсти.

Віддавати перевагу більш здоровому перекусу

Гобсон підкреслює, що оптимальними будуть продукти з високим вмістом води:

"Замість закуски з високим вмістом жиру, цукру або солі ви можете з'їсти гору нарізаних овочів, таких як огірок, перець або морквяні палички, з ложкою соусу", – здоровою альтернативою також стануть кавун, полуниця і чорниця.

Продумати "серіальне" меню

Поп-корн є популярним снеком серед любителів серіалів Unsplash / Jeshoots.com

Якщо овочі та фрукти – це не те, чого наразі бажає душа, можна проаналізувати, чого хочеться найбільше.

Психолог Healthspan Мег Арролл радить подумати над тим, які саме аромати, текстури і смак вам потрібні.

Дивитися серіали в компанії

Почуття самотності та ізоляції можуть стати тригером до бездумного поглинання шкідливої їжі. Щоб уникнути емоційного переїдання, запросіть друзів на перегляд нового серіалу Netflix.

Не відволікатися під час вечері

Найчастіше час перегляду фільмів припадає на вечір. Потрібно приділити максимальну увагу вечері. Фахівець радить не вживати їжу перед екраном телевізора.

"Сядьте за обідній стіл, не відволікаючись, ретельно пережовуйте їжу і кладіть столові прибори між ковтками, щоб допомогти організму розпізнавати сигнали ситості", – зазначає Гобсон.

Звернути увагу на напої

Перекушування можна замінити напоями thejakartapost.com

Чай, гарячий шоколад або кава без кофеїну можуть мати таку ж дію, як закуска під час перегляду телевізора, але з меншою кількістю калорій і цукру.

Однак не варто перемикатися на газовану воду, користі в ній мало, а цукру і барвників багато. Ба більше, вона активізує гормон, відповідальний за почуття голоду.

Для того, щоб простежити, як часто ви зловживаєте шкідливими продуктами, фахівці радять оригінальний, але дієвий спосіб – колекціонувати упаковки.

"Коли ви їсте, зберігайте обгортки або упаковки на видноті – цього візуального уявлення часто буває досить, щоб зрозуміти масштаби переїдання", – підкреслює Арролл.

Раніше OBOZREVATEL писав, що нутриціологиня розповіла про корисні перекуси.