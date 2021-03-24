Що може статися, якщо щодня їсти попкорн: користь і шкода від такої їжі

Попкорн люблять за те, що він легкий, хрусткий і ситний. Однак важливо знати більше про його властивості, переваги й недоліки.

Сучасні технології дійшли до того, що на полицях магазинів можна побачити не тільки солоний або солодкий попкорн, а ще й із іншими смаками. Для когось це серйозний недолік, тому що у складі є хімічні речовини. Але деякі все одно люблять і охоче його купують. Як повідомляє видання Watchman, переваги такої закуски ось у чому.

Поживна цінність

Попкорн містить вітаміни B1, B3 і B6, які грають роль у підтримці здорового тонусу і процесів життєдіяльності. У 100 грамах міститься приблизно 370 ккал, але цієї кількості цілком достатньо для насичення, тому з ним легко схуднути.

Прискорення метаболізму

Кукурудза містить багато білків і вітамінів, що відповідають за обмінні процеси в тілі людини.

Профілактика цукрового діабету

Завдяки вмісту клітковини, що сприяє зниженню цукру в крові, попкорн може захищати організм від його шкідливої дії.

У попкорна є як переваги, так і недоліки. Джерело: unsplash.com

Але є свої мінуси в ньому:

Алергія

Особливо це може бути небезпечно для дітей, оскільки ні дитина, ні батьки можуть не зрозуміти відразу, від чого стало погано і не вжити заходів. Також і у дорослих людей може бути на нього реакція.

Лушпиння в зубах

Деякі частинки від попкорну можуть бути такими дрібними, що, коли потрапили в зуби, їх складно звідти дістати, а це викликає неприємні відчуття.

Хімічні домішки

Вони можуть викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом, а також призвести до зневоднення. Рекомендується віддавати перевагу просто солоному або солодкому попкорну. В ідеалі краще готувати його вдома на сковороді.

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