Що може статися, якщо щодня їсти попкорн: користь і шкода від такої їжі

Попкорн люблять за те, що він легкий, хрусткий і ситний. Однак важливо знати більше про його властивості, переваги й недоліки.
Сучасні технології дійшли до того, що на полицях магазинів можна побачити не тільки солоний або солодкий попкорн, а ще й із іншими смаками. Для когось це серйозний недолік, тому що у складі є хімічні речовини. Але деякі все одно люблять і охоче його купують. Як повідомляє видання Watchman, переваги такої закуски ось у чому.
Поживна цінність
Попкорн містить вітаміни B1, B3 і B6, які грають роль у підтримці здорового тонусу і процесів життєдіяльності. У 100 грамах міститься приблизно 370 ккал, але цієї кількості цілком достатньо для насичення, тому з ним легко схуднути.
Прискорення метаболізму
Кукурудза містить багато білків і вітамінів, що відповідають за обмінні процеси в тілі людини.
Профілактика цукрового діабету
Завдяки вмісту клітковини, що сприяє зниженню цукру в крові, попкорн може захищати організм від його шкідливої дії.
Але є свої мінуси в ньому:
Алергія
Особливо це може бути небезпечно для дітей, оскільки ні дитина, ні батьки можуть не зрозуміти відразу, від чого стало погано і не вжити заходів. Також і у дорослих людей може бути на нього реакція.
Лушпиння в зубах
Деякі частинки від попкорну можуть бути такими дрібними, що, коли потрапили в зуби, їх складно звідти дістати, а це викликає неприємні відчуття.
Хімічні домішки
Вони можуть викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом, а також призвести до зневоднення. Рекомендується віддавати перевагу просто солоному або солодкому попкорну. В ідеалі краще готувати його вдома на сковороді.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під час посту можна приготувати спеціальний майонез, який не міститиме ні яєць, ні молока.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".