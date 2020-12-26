Що приготувати на Новий рік: меню від Євгена Клопотенка

Напередодні Нового року багато хто замислюється: а що ж подати на стіл, аби здивувати не тільки себе, а й своїх гостей? На це запитання може відповісти відомий кулінарний експерт, дослідник української кухні, співзасновник і бренд-шеф ресторану "100 років тому вперед" Євген Клопотенко.

Оскільки більшість уже втомилася від одноманітних олів'є, салату "шуби" та інших традиційних страв, Клопотенко пропонує змінити стандартний підхід до вибору меню.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL кулінар склав добірку найкращих страв на Новий рік, які здивують усіх гостей за столом.

Рієт із качки з грушевим мармеладом

Рійет із качки з грушевим мармеладом. Джерело: Пресслужба Євгена Клопотенка

Багато хто коли чує слово "рієт", лякається, бо думає, що це щось нереально складне. Насправді – це французька закуска, яка нагадує паштет, але відрізняється від нього своєю щільнішою структурою. Я вибрав рієт із качки, тому що обожнюю смак цього м'яса. До того ж качка має достатньо жиру, а це важливо для страви.

Спосіб приготування:

Час підготовки: 2-3 години

Час приготування: 20 хвилин

Час на охолодження: 2-3 години

Порції: 2-4

Інгредієнти:

400-450 г філе качки;

1/3 ч. л. меленої кориці;

2 зірочки бадьяну;

1/2 лимона (сік і цедра);

1/2 апельсина (сік і цедра);

1 ст. л. соняшникової олії;

100 г вершкового масла;

сіль і перець – на смак.

Для грушевого мармеладу:

2 груші;

3-4 ст. л. цукру;

1/2 лимона.

Покроковий рецепт:

Качине філе (400-450 г) викладіть у миску і додайте 1 ст. л. соняшникової олії, 2 зірочки бадьяну і 1/3 ч. л. меленої кориці. Натріть у миску цедру половини лимона й апельсина, вичавіть сік. Трохи посоліть і добре перемішайте маринад. Залиште філе маринуватися на 2-4 години, як дозволяє час.

Перекладіть замариноване філе в форму для запікання й тушкуйте в духовці за температури 130-160 градусів протягом 2-3 годин. Так м'ясо стане неймовірно ніжним. Дайте качиному філе трохи охолонути і ще теплим розберіть його на волокна. Порубайте волокна ножем на дрібні частини. Тут головне не переборщити, в страві має відчуватися структура м'яса. Перекладіть подрібнене філе в миску.

Додайте 100 г розм'яклого вершкового масла й жир, що виділився при тушкуванні качиного філе. Все ретельно перемішайте та розкладіть по банках. Приберіть у холодильник щонайменше на 2-3 години для застигання й стабілізації консистенції рієту.

Для грушевого мармеладу почистьте 2 груші і наріжте дрібними кубиками. Посипте їх 3-4 ст. л. цукру і побризкайте соком половини лимона. Тушкуйте на повільному вогні протягом 15-20 хвилин до прозорості груші. Подавайте рієт із вистиглим грушевим мармеладом і грінками.

Салат із грушею і виноградом

Салат із грушею і виноградом. Джерело: Пресслужба Євгена Клопотенка

Подумав про смачний салаті – і відразу ж згадав про соковиту ароматну грушу. А якщо поєднати її з виноградом, оливками й міксом салатів – це просто якась смакова симфонія.

Спосіб приготування:

Час підготовки: 15 хвилин

Час приготування: 5 хвилин

Порції: 4

Інгредієнти:

90-100 г міксу салатів;

200 мл сухого червоного вина;

2 зірочки бадьяну;

1 паличка кориці;

2 ст. л. цукру;

30 г пармезану;

1-2 ст. л. мигдалю (смаженого);

200 г винограду (темного);

200 г маслин (темні, без кісточок);

1 груша (сорт Вільямс);

2-3 ст. л. оливкової олії;

1/2 лимона (сік половини);

сіль і перець – на смак.

Покроковий рецепт:

Грушу добре помийте і наріжте її вздовж великими шматочками. Перекладіть у сотейник з 200 мл червоного сухого вина і додайте спеції: 2 зірочки бадьяну, 1 паличку кориці і 2 ст. л. цукру. Тушкуйте протягом 10 хвилин. Залиште грушу в ароматному вині до повного охолодження, потім приберіть спеції.

У великій мисці з'єднайте 90-100 г міксу салатів із 200 г чорного винограду, 200 г оливок без кісточок і 1-2 ст. л. крупно посіченого мигдалю. Пармезан (30 г) натріть на тертушці так, щоб вийшли тонкі слайси.

Викладіть салат у тарілку для подачі, зверху покладіть шматочки груші. Полийте 2-3 ст. л. оливкової олії і соком половини лимона. Зверху викладіть слайси пармезану.

Курка в арахісовій пасті

Курка в арахісовій пасті. Джерело: Пресслужба Євгена Клопотенка

Курячі стегна – дуже популярний продукт. Їх готують дуже часто – варять, запікають або смажать із різними спеціями. Я вирішив зробити їх трохи більш святковими й приготував курячі стегна в арахісовій пасті, завдяки чому смак вийшов дуже насиченим і глибоким. А для гарніру тут ідеально підійде припущена на вершковій олії спаржева квасоля.

Спосіб приготування:

Час підготовки: 20 хвилин

Час приготування: 25 хвилин

Порції: 2

Інгредієнти:

4 курячих стегна (600-800 г);

100 г арахісу (почищеного);

100-120 мл води;

2 см кореня імбиру;

400 г квасолі стручкової;

1 лимон (сік одного);

2 ст. л. соняшникової олії;

30 г вершкового масла;

сіль і перець – на смак.

Покроковий рецепт:

Приготуйте арахісову пасту самостійно. У чашу блендера засипте 100 г почищеного арахісу і перебийте до стану крихти. Долийте 100-120 мл води і знову перетріть блендером до стану пасти.

Курячі стегна (4 шт.) натріть сіллю з перцем. Додайте корінь імбиру (2 см), натертий на дрібній тертушці. Залиште маринуватися на 10-15 хвилин.

Підсмажте замариновані курячі стегна на пательні на 2 ст. л. соняшникової олії до рум'яної скоринки, по 5 хвилин з кожного боку. Перекладіть стегна в форму для запікання або залиште в пательні, якщо вона призначена і для духовки. Залийте арахісовою пастою і запікайте в духовці з температурою 180 градусів 20 хвилин.

Як гарнір підійде спаржева квасоля. Прогрійте квасолю (400 г) на пательні з 30 г вершкового масла протягом 3-5 хвилин. Полийте лимонним соком на смак.

Також раніше OBOZREVATEL розповідав:

що приготувати з риби на Новий рік і Різдво;

як спекти смачні імбирні пряники на розпушувачі;

5 рецептів, за якими можна приготувати на Різдво.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram