Ці рецепти стали популярними в Instagram: ТОП-5 модних страв із соцмереж

Ці рецепти з Instagram стали популярними, і кожен може у власній кухні без особливих зусиль їх випробувати.
Соцмережі стали благодатним ґрунтом для кухарів-професіоналів та любителів готування, що створили чудові рецепти смачних, простих і корисних страв, які можна зробити самостійно. Для цього достатньо лише керуватися інструкцією і спіймати натхнення. Любителям смаколиків OBOZREVATEL підготував п'ять рецептів із Instagram, на які варто звернути увагу.
Кускус з Сардинії
Ця середземноморська страва з Італії прижилася в тій місцевості, хоча вона насправді має східне походження. Така їжа є вдалим прикладом поєднання культур, що народжують нові грані в кулінарії.
Для приготування потрібні інгредієнти:
300 г вже вареного кускусу;
150 г нуту;
2 кабачки;
1 болгарський перець;
2 моркви;
Селера;
1 цибулина;
2 зубчики часнику;
Дикий фенхель на смак;
Змішані спеції – порошок (коріандр, кориця, гвоздика, зірчастий аніс);
Овочевий бульйон;
Оливкова олія;
Сіль на смак.
Приготування:
1. Зваріть нут і обсмажте його на олії з фенхелем.
2. Поріжте всі овочі кубиками і відправте на пательню тушкуватися зі спеціями, а потім додайте нут.
3. Вилийте в пательню овочевий бульйон – він повинен покрити всі овочі і тушкуйте 5-7 хвилин на середньому вогні.
4. Додайте в кінці готування всі спеції і варений кускус, перемішайте.
Ніжні шашлички якіторі
На фото цієї японської страви можна дуже часто натрапити в соціальних мережах, оскільки ними активно діляться і ставлять постам лайки. Пора дізнатися, як його просто приготувати у себе вдома.
Нам знадобиться:
500 г курячого філе;
3 ложки соусу теріякі;
2 ложки меду;
5 г імбиру;
1 зубчик часнику;
2 ложки рослинної олії.
Дерев'яні шпажки для шашличків
Рецепт:
1. Філе ріжемо довгими смужками.
2. Імбир із часником подрібнюємо, змішуємо з медом і соусом теріякі.
3. Шматочки курки маринуємо в соусі, залишивши в холодильнику на 5-7 годин.
4. Нанизуємо філе на шпажки "хвилями" й обсмажуємо на сковорідці-гриль з усіх боків.
Круасан із яйцем "пашот", лососем та авокадо
Цей рецепт вишуканого сніданку став "улюбленцем" у користувачів Instagram.
Щоб його приготувати собі чи порадувати інших, знадобляться такі інгредієнти:
1 готовий круасан без начинки;
Чверть авокадо;
Помідор черрі;
30 г скибочок лосося;
1 листочок салату;
1 яйце;
Оцет;
200 мл окропу.
Приготування:
1. Спочатку робимо яйце "пашот" дуже швидко в мікрохвильовій печі: у велику чашку налийте воду з 1 ч. л. оцту. На окремому блюдці акуратно розбийте яйце і вилийте його в чашку. Поставте це в мікрохвильовку на 1 хвилину.
2. Помідор чері ріжемо на кружечки, авокадо – на скибочки, листок салату – миємо.
3. Збираємо круасан: розріжте його уздовж, покладіть листок салату, потім авокадо, посоліть його. Опісля – помідори і лосось, а потім яйце. Поперчіть круасан.
4. Робимо в яйці розріз, щоб жовток потік, а потім накриваємо його.
Томатний крем-суп
Цей рецепт не винайдено вчора, але він уже тривалий час є популярним у соціальних мережах.
Що потрібно для його приготування:
300 г помідорів;
1 цибулина;
20 мл олії;
Пара листочків базиліку;
Перець/сіль/зелень – на смак.
Рецепт:
1. Помідори занурте на 3 хвилини в окріп, а потім у холодну воду. Потім почистьте їх від шкірки.
2. Поріжте дрібно цибулю й обсмажте в глибокій ємності до напівпрозорого стану.
3. У помідорів витягніть серединки і поріжте на скибочки.
4. Помідори відправте до цибулі й смажте на повільному вогні, поки вони не пустять сік.
5. Посоліть, поперчіть, додайте трави.
6. Зніміть із вогню помідори і збийте їх блендером, після чого знову доведіть до кипіння, а потім розлийте по тарілках суп, прикрасивши його базиліком.
Crazy Cake
Американський пиріг став популярним в інших країнах завдяки тому, що має дуже простий склад, але виходить смачним. Десерт вигадали в період дефіциту, коли люди не могли собі дозволити багато чого, це і пояснює його простоту.
Що потрібно для пирога:
4 склянки молока;
2,5 ложки цукру;
4 ложки розпушувача;
2 склянки борошна;
6 ложок какао;
1 яйце.
Інгредієнти для крему:
2 склянки молока;
1 склянка цукру;
3 ложки борошна;
1 яйце.
Рецепт:
1. Змішайте борошно, цукор, какао і розпушувач;
2. Залийте суху суміш теплим молоком і перемішайте;
3. Перелийте тісто в форму і відправте в духовку на 40 хвилин за температури 180 градусів;
4. Крем: закип'ятити молоко, в окремій мисці збийте цукор, борошно і яйце. Цю масу влийте в молоко і помішуйте її на повільному вогні, поки крем не загусне до потрібної консистенції.
5. Корж розріжте вздовж на 2 або 3 частини, змастіть їх кремом і прикрасьте готовий торт на свій розсуд.
Як писав OBOZREVATEL, щоб приготувати лукум у домашніх умовах, не потрібно багато сил, часу чи якихось дорогих продуктів.
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