Виразний дизайн: експерти розповіли, як упаковка впливає на споживача

Великі виробники йдуть в ногу з часом і задають нові тренди в своїх сферах. Так, м'ясокомбінат "Ювілейний" вирішив повністю оновити дизайн продукції і логотип бренду.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Вікіпедія вперше за 10 років отримає новий дизайн. Основна мета такого поновлення світової інтернет-енциклопедії – зробити інтерфейс простішим і зручнішим для користувача. А яка ж мета зміни дизайну українськими брендами? Розглянемо приклад м'ясокомбінату "Ювілейний".

Велика частина змін – це спрощення вже існуючого стилю і рух в бік мінімалізму.

"Ми вирішили піти від громіздких логотипів і показати простоту, лаконічність і надійність нашої компанії за допомогою нового дизайну", – зазначає Олена Юшкевич, директор з маркетингу МК "Ювілейний".

Упаковка та етикетка – головні комунікаційні елементи, які створюють зв'язок між споживачем і брендом. Покупець керується величезною кількістю чинників, обираючи продукцію. Тому мозок, ухвалюючи рішення, орієнтується на прості для сприйняття сигнали: назву, логотип, колір і емоції, які впливають на ці чинники.

Як же саме дизайн впливає на споживача?

В середньому людина вирішує, купити чи не купити продукт, протягом семи секунд. За цей час виробник мусить привернути увагу покупця, зацікавити його і продати товар.

Спочатку споживачі звертають увагу на упаковку – "обличчя" бренду. Люди підсвідомо шукають упаковки, симпатичні їм візуально. Адже приємний для ока зовнішній вигляд опосередковано говорить про те, що вміст упаковки порадує, а не розчарує.

"З цієї причини ми шукаємо в магазинах поєднання кольорів, які здаються нам гарними. Якщо упаковка буде непоказною або непоєднуваною, покупець навряд чи зверне на неї увагу, який би якісний продукт за нею не ховався", – зазначає Олена Юшкевич.

Важливою у в зовнішньому вигляді продукту є проста візуальна запам'ятовуваність. Адже, звикнувши до товару, покупець більше не вчитується в назву на етикетці, а знаходить необхідний йому продукт візуально. Цим іноді користуються нові або маловідомі компанії, намагаючись створити стиль, який максимально нагадує відомого виробника, щоб покупець випадково купив їх товар.

"Дизайн може бути дуже виразним, але складним для сприйняття. Через це споживач його або не запам'ятає, або, що ще гірше, відчує негативні емоції. Гарний дизайнер має створити цікавий зовнішній вигляд товару, який запам'ятається кожному споживачеві. Головне – обов'язково враховувати специфіку продукту, з яким працюєш", – додає директор з маркетингу.

У дизайні бренду також важлива типографіка – шрифти, які компанія використовує для друку. Шрифт має бути простим, зрозумілим і розбірливим, щоб спростити споживачеві ознайомлення з інформацією про продукт.

"Якщо ми говоримо про шрифти, якими написаний склад, вони мають бути максимально простими, легкими для читання і сприйняття. Адже ніхто не буде стояти 15 хвилин, намагаючись розібрати склад продукту. Споживач повинен швидко і легко отримати всю інформацію про продукт", – каже Олена Юшкевич.

Фірмові кольори виробника відіграють велику роль для споживачів. А правильно підібране поєднання кольорів допомагає вдало виділитися на тлі інших компаній.

"Фірмові кольори повинні поєднуватися між собою і створювати єдину цілісну картину, яка доносить певний посил аудиторії. Наприклад, фірмові кольори" Ювілейного " – білий, синій і червоний. Білий символізує відкритість і прозорість компанії, синій – стабільність і професіоналізм, а червоний – сучасність і розвиток ", – зазначає Олена Юшкевич.

Усвідомлене споживання

Сьогодні все більше покупців приходять до усвідомленого споживання. Особливо це стосується продуктів харчування. Люди фільтрують побачену рекламу і більше покладаються на власний досвід або на досвід знайомих і близьких.

"Це одна з причин, чому ми не йдемо в масову рекламу. Адже основне завдання не привертати зорову увагу, а більше тримати на рівні виробничу частину. Продукт має сподобатися, щоб за ним прийшли ще раз і порадили близьким", – зазначає Олена Юшкевич .

Підхід до виробництва м'ясокомбінату "Ювілейний" залишається незмінним – "Створено за правилами". А ось оновлений дизайн продукції м'ясокомбінату "Ювілейний" вже зовсім скоро ви побачите на полицях місцевих супермаркетів і в мережі магазинів "Ювілейний".

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