Як приготувати класичний заварний крем за 10 хвилин: покроковий рецепт

Заварний крем складається з молока, ванілі, яєць і кукурудзяного крохмалю. Це ідеальна начинка для тістечок і тортів.

Улюблений багатьма з дитинства заварний крем часто асоціюється з "Наполеоном", однак насправді його застосування значно ширше. Його використовують в еклери, тарти, ним поливають інші солодощі. Видання BBC пропонує цей рецепт крему. Для його виготовлення знадобляться такі інгредієнти:

600 мл цільного молока;

1 стручок ванілі, розрізаний уздовж і очищений від насіння;

3 жовтки;

25 г цукрової пудри;

2 ч. л. кукурудзяного крохмалю.

Як приготувати заварний крем. Джерело: unsplash.com

Покроковий рецепт:

1. Нагрійте молоко на вогні разом із ваніллю і доведіть до кипіння. Дайте йому трохи охолонути.

2. У великій мисці змішайте жовтки, цукор і кукурудзяний крохмаль, збийте їх в однорідну масу.

3. Влийте повільно гаряче молоко в отриману пасту і розмішайте.

4. Процідіть суміш (щоб не було грудок) у каструлю і відправте варитися до загустіння. Якщо занурити сторону ложки в крем, остудити його і провести по ньому пальцем, слід повинен триматися. Це ознака того, що все готово.

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