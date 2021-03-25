Як приготувати печиво "Драконячі яйця" з "Гри престолів": рецепт

"Яйця драконів" із серіалу "Гра престолів" можна зробити у вигляді горіхово-шоколадного печива.

Рецептом оригінального частування поділилася користувачка соціальної мережі Pinterest Фелісія Варго. Вона розповіла, як за годину зробити вівсяне печиво з арахісом і шоколадом, яке буде нагадувати про улюблений багатьма серіал.

Як приготувати "Драконячі яйця" з "Гри престолів". Джерело: Pinterest Фелісії Варго

Для цього знадобляться такі інгредієнти:

120 г вершкового масла;

130 мл молока;

40 г какао-порошку;

230 г арахісового масла;

склянка вівсяних пластівців;

1 чайна ложка ванільного цукру;

3 склянки цукрової пудри;

половина склянки нарізаного мигдалю пластинками.

Приготування:

1. У сотейнику змішайте вершкове масло, молоко і какао, поставте масу на середній вогонь і доведіть до кипіння.

2. Після цього вмішайте туди вівсяні пластівці та арахісове масло.

3. Висипте половину цукрової пудри в сотейник і перемішайте. Суміш повинна вийти досить густою, але не липкою. Якщо вона не така, то додайте ще цукру.

4. Відщипніть від тіста шматок розміром зі столову ложку, надайте йому форму яйця, і зробіть це з усією масою.

5. Втисніть пластинки мигдалю в кожне "яйце", щоб воно було схожим на лусочки.

6. Дайте печиву остаточно охолонути і підсохнути. Його випікати не потрібно.

Як писав OBOZREVATEL, щоб приготувати лукум у домашніх умовах, не потрібно багато сил, часу або будь-яких дорогих продуктів.

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