Яким кавовим напоям віддають перевагу українці – результати дослідження

Під час карантину українці стали більше пити кави поза домом. Про це свідчать дані дослідження "Споживання кави поза домом" від Кантар Україна, проведене на замовлення McDonald's.

77% населення міст України віком 16-55 років п’ють каву. При цьому 68% з них купує її в закладах харчування поза домом – у кав’ярнях, кавових точках та кафе. В середньому українці споживають до 15 чашок кави на тиждень, з яких 6 — це кава "з собою".

Смак та якість кави є визначальними факторами для обрання кави поза домом. Українцям більше смакує кава світлого ступеня обсмаження як, наприклад, бленд кави McCafe, представлений в McDonald's: 100% арабіка, що на 80% складається із зерен, вирощених у Колумбії, та на 20% — Бразилії.

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Що смакує українцям?

Серед кави, що споживається поза домом, переважає "біла кава". Загальний відсоток кавових напоїв з молоком становить 55% від усіх куплених чашок, натомість чорна — 45%. Важливо, що у приготуванні "білої кави" значну роль відіграє жирність молока, яка надає солодкого присмаку пінки, яку так полюбляють українці.

Збалансований смак кавового напою залежить від чотирьох факторів: зерно, правильний помел, температура та якість води. Окрім якісних кавових зерен, потрібно слідкувати за м’якістю води, помелом та рецептурою приготування того чи іншого напою.

Серед найпоширеніших причин споживання кави українці назвали: бажання задовольнити потребу; підбадьоритися та зарядитися енергією; розслабитися та відпочити; побалувати себе і насолодитися моментом.Цікаві факти про споживання кави:

Перша кава "з собою" в Україні з’явилася у McDonald's.

Щороку тільки у ресторанах мережі McDonald’s Україна споживається 420 тон кави.

За якістю кави у McDonald's слідкують понад 1000 співробітників: експерт з якості, відділ гарантії якості, менеджери ресторану та сервісна компанія.

В McDonald's каву готують у швейцарських кавомашинах, налаштованих за єдиним стандартами, та з дотриманням усіх вимог приготування кави. Окрім якісних кавових зерен, в мережі уважно слідкують за м’якістю води, помелом та рецептурою приготування того чи іншого напою.

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