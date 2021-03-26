Закритий сирний пиріг з цибулею: як здивувати близьких ніжним рецептом

Пиріг з цибулею та сиром готується зі здобного тіста з додаванням начинки.
Таку випічку можна приготувати приблизно за одну годину. Ресурс BBC поділився рецептом пирога на чотири порції. Для цього будуть потрібні такі інгредієнти:
Тісто:
450 г борошна;
Пів чайної ложки розпушувача;
Дрібка солі;
120 г масла;
1 жовток;
50 г твердого сиру;
Половина склянки води.
Начинка:
1 варена картоплина нарізана кубиками;
2 середні подрібнені цибулини;
1 ложка борошна;
50 мл молока;
50 мл вершків;
150 г твердого сиру;
5 г гірчиці;
Сіль/перець – за смаком.
Приготування:
1. Для тіста змішайте борошно, розпушувач, сіль, масло і яєчний жовток, сир – ця суміш буде схожа на панірувальні сухарі. Потім поступово додайте воду, щоб маса стала тістом. Зробіть з нього кулю, загорніть в плівку і залиште на годину в холодильнику.
2. Змішайте разом порізану картоплю і варену цибулю, тертий сир, гірчицю, перець, нагріте молоко і вершки. Добре перемішайте масу.
3. Розігрійте духовку, підготуйте форми, змащені маслом. Розкатайте більшу частину тіста і вистеліть їх в форму, можливо, доведеться відрізати трохи, якщо тісто буде виглядати за борт. Зробіть проколи вилкою.
4. Поставте форму з тістом у духовку на 10 хвилин, потім дістаньте і викладіть всередину начинку. Розкачайте ще одну частину тіста і накрийте нею пиріг. Зайве відріжте. Змастіть поверхню яйцем і назад поставте в духовку готуватися на 20 хвилин. Коли пиріг стане золотистим, це означає, що він готовий.
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