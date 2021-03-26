Закритий сирний пиріг з цибулею: як здивувати близьких ніжним рецептом

Пиріг з цибулею та сиром готується зі здобного тіста з додаванням начинки.

Таку випічку можна приготувати приблизно за одну годину. Ресурс BBC поділився рецептом пирога на чотири порції. Для цього будуть потрібні такі інгредієнти:

Тісто:

450 г борошна;

Пів чайної ложки розпушувача;

Дрібка солі;

120 г масла;

1 жовток;

50 г твердого сиру;

Половина склянки води.

Начинка:

1 варена картоплина нарізана кубиками;

2 середні подрібнені цибулини;

1 ложка борошна;

50 мл молока;

50 мл вершків;

150 г твердого сиру;

5 г гірчиці;

Сіль/перець – за смаком.

Як зробити пиріг з сиром і цибулею. Джерело: pexels.com

Приготування:

1. Для тіста змішайте борошно, розпушувач, сіль, масло і яєчний жовток, сир – ця суміш буде схожа на панірувальні сухарі. Потім поступово додайте воду, щоб маса стала тістом. Зробіть з нього кулю, загорніть в плівку і залиште на годину в холодильнику.

2. Змішайте разом порізану картоплю і варену цибулю, тертий сир, гірчицю, перець, нагріте молоко і вершки. Добре перемішайте масу.

3. Розігрійте духовку, підготуйте форми, змащені маслом. Розкатайте більшу частину тіста і вистеліть їх в форму, можливо, доведеться відрізати трохи, якщо тісто буде виглядати за борт. Зробіть проколи вилкою.

4. Поставте форму з тістом у духовку на 10 хвилин, потім дістаньте і викладіть всередину начинку. Розкачайте ще одну частину тіста і накрийте нею пиріг. Зайве відріжте. Змастіть поверхню яйцем і назад поставте в духовку готуватися на 20 хвилин. Коли пиріг стане золотистим, це означає, що він готовий.

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