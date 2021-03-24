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Запечена картопля з грибами і травами: як її правильно приготувати

4.4т
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До запеченої картоплі додають цибулю, гриби, спеції, олію.

Ця страва в духовці робиться без зайвих зусиль, а результат завжди порадує. Портал Weightwatchers.com опублікував рецепт для приготування коренеплодів у домашніх умовах. Зауважимо, що картопля – вельми корисний овоч, який містить у собі калій, фосфор, цинк і харчові волокна. І це підкріплюється користю вітамінів зі свіжої зелені. Отже, щоб повторити рецепт, нам знадобиться:

  • 350 м порізаної часточками картоплі;

  • 300 м порізаних печериць;

  • 120 м кримської цибулі;

  • 1 ст. л. оливкової олії;

  • щіпка солі й перцю;

  • розмарин / зелена цибуля / петрушка – за смаком.

Як приготувати запечену картоплю.
Як приготувати запечену картоплю. Джерело: unsplash.com

Приготування:

1. Розігрійте духовку до 220 градусів за Цельсієм. Застеліть деко пергаментом, а тим часом змішайте цибулю, картоплю, гриби в мисці, збризніть рослинною олією і додайте трави.

2. Покладіть суміш на деко і розрівняйте, за потреби ще раз додайте олію і спеції.

3. Запікайте картоплю 30-35 хвилин. Готовність страви можна дізнатися за рум'яною золотистою скоринкою коренеплоду.

Раніше OBOZREVATEL ділився способом приготування заварного крему за 10 хвилин, який є універсальною начинкою для випічки й кондитерських виробів.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Теми
Кулінарні поради рецепти
Місце
Україна
Тег
їжа
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