Запечена картопля з грибами і травами: як її правильно приготувати

До запеченої картоплі додають цибулю, гриби, спеції, олію.
Ця страва в духовці робиться без зайвих зусиль, а результат завжди порадує. Портал Weightwatchers.com опублікував рецепт для приготування коренеплодів у домашніх умовах. Зауважимо, що картопля – вельми корисний овоч, який містить у собі калій, фосфор, цинк і харчові волокна. І це підкріплюється користю вітамінів зі свіжої зелені. Отже, щоб повторити рецепт, нам знадобиться:
350 м порізаної часточками картоплі;
300 м порізаних печериць;
120 м кримської цибулі;
1 ст. л. оливкової олії;
щіпка солі й перцю;
розмарин / зелена цибуля / петрушка – за смаком.
Приготування:
1. Розігрійте духовку до 220 градусів за Цельсієм. Застеліть деко пергаментом, а тим часом змішайте цибулю, картоплю, гриби в мисці, збризніть рослинною олією і додайте трави.
2. Покладіть суміш на деко і розрівняйте, за потреби ще раз додайте олію і спеції.
3. Запікайте картоплю 30-35 хвилин. Готовність страви можна дізнатися за рум'яною золотистою скоринкою коренеплоду.
Раніше OBOZREVATEL ділився способом приготування заварного крему за 10 хвилин, який є універсальною начинкою для випічки й кондитерських виробів.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Кулінарні поради" на сайті "OBOZREVATEL".