Життя без м’яса: що слід врахувати

У тих, кому етичні чи релігійні переконання не дозволяють вживати м'ясо тварин, є всі шанси отримати необхідний перелік поживних речовин з інших продуктів тваринного та рослинного походження.

Але в такому разі вмісту тарілки потрібно буде приділяти особливу увагу, наголошує Леся Сак, нутриціолог, лікар-медичний психолог. Зокрема, потрібно зважати на наступне.

Гарнір стейку не заміна. Свідома відмова від м'ясних страв часто тягне за собою споживання більшої кількості вуглеводів – що в свою чергу, призводить до надлишкової маси тіла. Особливо, коли вуглеводи находять на стіл у "простій" формі – із макаронними виробами, шліфованим рисом, крохмалистою картоплею.

Сою традиційно позиціонують як одну із найкращих замін м’ясу Getty

Не всякий білок усім во благо. Сою вже традиційно позиціонують як одну із найкращих замін м’ясу, і певні підстави для цього є. Хоча продукти із соєвого субстрату й поступаються м’ясу за різноманітністю амінокислотного складу, вони усе ж є одним із найбільш повноцінних джерел рослинних протеїнів. Та й тут є своє "але". В наших широтах соя не належить до так званих "генетичних продуктів", тобто таких, що вживалися з діда-прадіда, і до яких вже спадково пристосувалася травна система. Це підвищує ризики індивідуальних негативних реакцій на продукт. Також настороженість викликає високий вміст у сої фітоестрогенів (рослинних сполук, що нагадують за дією жіночі статеві гормони). І хоча однозначної відповіді на те, чи спроможні вони "вбудовуватися" у функціонування гормональної системи ще немає, страви із сої не мають бути основою раціону. Хоча б тому, що при відмові від м’яса особливої ваги набуває регулярне чергування різних продуктів.

Наготувати на тиждень не вийде. Для того, щоб отримати всі потрібні амінокислоти, які містяться у шматку м’яса (або риби, якщо, наприклад, йдеться про період посту), недостатньо з'їсти якийсь один із продуктів, багатий на рослинні протеїни. Зернові, горіхи, бобові під час кожного з прийомів їжі потрібно вживати інші.

Зернові, горіхи, бобові під час кожного з прийомів їжі потрібно вживати інші Getty

Жири – не завжди вороги. Частою причиною відмови від м’яса, особливо його жирних сортів, є високий вміст у продукті насичених жирів. Почасти це раціонально, з огляду на те, що такі жири, провокатори підвищеного рівня "поганого" холестерину, зазвичай фігурують в повсякденному меню у надмірних кількостях. Та не все так просто з насиченими жирами: дослідження показали, що їхня хронічна нестача призводить до зниження продукування стероїдних гормонів та інших негараздів із здоров'ям. Можливий і ще один сюжет: мозок, великий поціновувач жирів, дає організму команду продукувати будівельний матеріал холестерин ударними темпами, і його рівень підвищується – як "хорошого", так і "поганого". Окрім того, варто мати на увазі, що при радикальній відмові від жирів знижується кількість речовин, необхідних для їх перетравлювання. І тоді на користь не йдуть не лише насичені, а й ненасичені жири, які вже звично позиціонуються як корисні. Отже, тим, хто послідовно дотримується строгого вегетаріанства, аж до відмови від риби, варто звернути увагу на кокосову та пальмову олії, багаті на насичені жирні кислоти.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!