У Британії придумали пиво для батьків школярів на дистанційці

Пивоварня Amity Brew Co і виробник меду Hilltop з Великобританії випустили пиво під назвою Honey, I Flunked The Kids ( "Дорога, я все провалив із дітьми").

Цей солодкий бельгійський золотий ель міцністю 7,4% має підтримати батьків, чиї діти через пандемію вже майже рік перебувають на домашньому навчанні, пише видання The Drink Business.

Пиво надійшло в продаж 17 лютого на честь останнього тижня першого півріччя. В Англії досі діє локдаун. Найскладніше зараз доводиться батькам дітей-школярів: їм треба встигати працювати, виховувати дітей і стежити за їхніми успіхами в школі на дистанційному навчанні.

"Ми вирішили підтримати таких батьків і випустити для них щось солоденьке. наше пиво має сказати їм: ви впоралися! Відкладіть читання і математику, відкрийте пиво і насолоджуйтеся парою спокійних хвилин", – каже співзасновник пивоварні Amity Brew Co Річард Дегнан, батько двох школярів.

"Мед – ідеальне доповнення до пива. Він врівноважує хмільну гіркоту, а цукор в ньому додає міцності. Всі ми заслуговуємо нагороди, і я сподіваюся, що цей напій змусить посміхнутися і стомлених батьків, і любителів пива", – додав засновник компанії Hilltop Скотт Девіс.

До речі, під час локдауна паби в Британії залишаються закритими. З квітня влада обіцяє дозволити обслуговування в пивних садах, проте за оцінкою Британської асоціації пива і пабів, близько 60% закладів в країні не мають достатньо просторих садів і двориків, які могли б прийняти досить гостей із дотриманням соціальної дистанції. До того ж погода в Англії в квітні абсолютно непередбачувана.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні знайшли рецепт пива початку ХХ століття. Рецепт був опублікований в газеті "Голос Калуша" за 1919 рік.

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