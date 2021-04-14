У Британії придумали рецепт ідеального чаю

Алан Меккі з Університету Лідса, Великобританія, придумав рецепт чаю саме для регіонів із жорсткою водою, головним компонентом якого стало молоко.

Варто зазначити, що вчений запропонував, на перший погляд, досить нетрадиційний спосіб приготування ранкового напою, а саме – наливати молоко на чайний пакетик до того, як додати окріп. Про це повідомляє The Sun.

"Приготування чаю традиційним способом – замочування пакетика в гарячій воді перед тим, як витягнути його і додати молоко, – призводить до того, що таніни перетворюються в тверді частинки, перш ніж вони зможуть належним чином розкрити свої відтінки смаку. Але якщо додати молоко на початку процесу замочування чайного пакетика, молочні білки можуть зв'язатися з дубильними речовинами та іншими мінералами у воді, запобігаючи їхньому перетворення на тверду речовину, що зі свого боку дає вам набагато кращий смак", – заявив учений.

Важливо, що згідно з дослідженнями, такий спосіб приготування чаю нібито допомагає нейтралізувати жорстку воду.

"Смак здебільшого створюється різними сполуками чаю, зокрема танинами. Чим більше мінералів є у воді, тим складніше цим з'єднанням розкрити свій смак, що призводить до позбавленого смаку чаю, який ви отримуєте в регіонах із жорсткою водою", – додав спеціаліст.

Варто зазначити, що рецепт чаю від Алана Меккі може знадобитися 16,7 млн британців, які проживають у районах із жорсткою водою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, чи корисний чайний гриб на кожен день і в яких дозах його можна вживати.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!