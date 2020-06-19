У чому користь і шкода білого м'яса: результати досліджень

Вважається, що біле м'ясо (куряча грудка, індичка, кролик і деякі види риб) набагато корисніше для здоров'я серця, ніж червоне.

Воно є джерелом білків, вітамінів групи В, ненасичених жирів і мінералів, таких як залізо, цинк і мідь. Крім того, деякі дослідження показують його взаємозв'язок зі зменшенням ожиріння, а також запобіганням серцево-судинним захворюванням і діабету, повідомляє saludycardiologia.com.

Проте американські вчені виявили, що високе споживання обох видів м'яса підвищує рівень холестерину в крові.

Дослідження, опубліковане в Американському журналі клінічного харчування, показало, що біле м'ясо також впливає на рівень холестерину у людей, якщо порівнювати зі споживанням рослинних білків.

"Коли ми планували це дослідження, ми очікували, що червоне м'ясо буде більш негативно впливати на рівень холестерину в крові, ніж біле, але ми були здивовані, що це не так", – сказав Рональд Краусс, провідний автор дослідження.

Проте, за його словами, результати показують, що нинішні рекомендації про обмеження м'яса не повинні ґрунтуватися тільки на впливі на рівень холестерину. Фактично, інші ефекти його вживання можуть сприяти розвитку серцево-судинних захворювань, і це потрібно вивчати детальніше з метою поліпшення здоров'я.

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