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Дієтологиня порадила з'їдати цибулину на день і розповіла про користь

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Вживання однієї цибулини на день піде на користь організму. Причому їсти цибулю можна в будь-якому вигляді – як у сирому, так і в приготованому.

Такої думки дотримується дієтологиня Світлана Фус. На своїй сторінці в Instagram вона написала, що цибуля є відмінним засобом профілактики багатьох хвороб.

Експертка розповіла, що цибулю використовують під час застуди для полегшення болю в горлі. Крім цього, цибуля допомагає знизити рівень холестерину в крові і запобігає атеросклерозу.⁣ А також підвищує апетит, сприяє виробленню травних соків і жовчі, стимулює роботу кишечника. Тож, цибуля має протизапальну, антиоксидантну дію, зміцнює капіляри, підвищує імунітет.

Водночас Світлана зазначає, що в сирому вигляді цибулю не рекомендують вживати людям із хворобами шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразка шлунка), оскільки це може викликати роздратування слизової.⁣⁣ ⠀⠀

"Побічним ефектом вживання цибулі є неприємний запах шкіри та дихання, проте у разі помірної кількості це немає бути великою проблемою, а користь для здоров'я досить відчутна", – каже Світлана.

Список найбільш важливих речовин, які містяться в цибулі: ⁣⁣ ⠀

  • Кверцетин. Речовина із сімейства флавоноїдів, що володіє сильними антиоксидантними властивостями та протизапальною дією.⁣⁣ ⠀

  • Антоціани. Підгрупа флавоноїдів (антиоксиданти), що надають деяким видам цибулі фіолетовий або червоний колір. Чим більше флавіноідов, тим яскравіший і темніший колір цибулини. Тому звичайна жовта цибуля – це добре, але фіолетовий – ще краще.⁣⁣

  • З'єднання органічної сірки, наприклад, алліцин. Саме він надає різкий запах і смак, має антибактеріальну та антигрибкову дію.⁣

  • Фруктани. Полімери фруктози, які не перетравлюються нашими ферментами і стають живильним середовищем для корисної мікрофлори кишківника (особливо біфідо- та лактобактерій).⁣

  • Сапоніни. Рослинні глікозиди. Вони мають противозапорні властивості та знижують холестерин.⁣⁣ Ці речовини роблять цибулю важливою лікарською рослиною. ⁣⁣⠀

⁣⁣Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати сирну запіканку за рецептом Світлани Фус – ця страва стане ідеальним варіантом для ситного сніданку або легкої вечері.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Теми
живлення здоров'я
Особа
Світлана Фус
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