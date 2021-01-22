У мережу виклали рецепт 1955 року: ви б таке не їли

У мережі з'явився незвичайний салат з бананів. Готується він всього з двох інгредієнтів: з бананів і заправки. В якості заправки пропонується... майонез.

Рецепт, опублікований у кулінарній книзі за 1955 рік, на своїй сторінці в Twitter виклала користувач @pharmazzzevt. "Мені було скучно. Знайшла стару кулінарну книгу за 1955 рік. Погортала трошки. Ловіть шедевр", – підписала фото дівчина.

Фруктовий салат лише із двох інгредієнтів. Джерело: Тwitter/pharmazzzevt

У рецепті пропонується почистити банани від шкірки, нарізати їх кружальцями і заправити майонезом. Користувачі Twitter залишили під постом безліч їдких коментарів:

Звідки в 55 році банани?

Майонез чесночний треба, так смачніше.

Що це з радянською кулінарією і майонезом? Як пороблено. Куди його тільки не пхають, але я досі не можу зрозуміти: чому?

Чисто гіпотетично, якщо це сорт бананів плантан, то їх можна посмажити і з'їсти з майонезом. Якщо любите експерименти, можете скуштувати, на смак як солодкувата картопля.

Я колись вирішив помститись двоюрідній сестрі та в її фарш для котлет накидав бананів. Я думав, що я ідіот, але виявився знавцем радянської кухні.

Отой салат зверху – то ще більше збочення! Мандарини, яблука, чорнослив, сіль, цукор, майонез і сметана. І вишенька на тортику – селера.

Щодо останнього коментаря, то салат вгорі сторінки нам, чесно кажучи, теж здається дивним.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що можна приготувати замість шуби і олів'є, а також ділився рецептами соусів, якими можна замінити майонез в салатах.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!