У Швейцарії визнали безпечність фондю під час пандемії

Мешканцям Швейцарії дозволили їсти національне блюдо фондю, яке передбачає поїдання розплавленого сиру з однієї тарілки великою кількістю людей.

Раніше навколо фондю в країні розгорілася справжня суперечка, пише CTV News. Справа в тому, що фондю готують на відкритому вогні в спеціальному великому посуді, після чого прямо з цієї ємності їдять великою компанією: у сирну масу вмочують насаджені на спеціальні довгі вилочки шматочки хліба, картоплі, корнішонів, оливок та інших продуктів. Так як страву одночасно їдять кілька людей, виникло питання, чи можна безпечно насолоджуватися трапезою під час пандемії.

Користувачі соцмереж активно обговорювали цю тему. Хтось жартував, що фондю треба їсти за допомогою вудки, інші пропонували вмочувати в сирну масу шматок хліба на одній вилці, знімати хліб ножем і їсти за допомогою іншої вилки.

Для вирішення питання місцева преса закликала на допомогу експертів. Фахівець з інфекційних захворювань Крістіан Рюф з Цюріха запевнив, що ризик зараження COVID-19 під час поїдання фондю в компанії незначний, так як при нагріванні сир досягає температури, якої достатньо для знищення будь-якого вірусу. При цьому експерт рекомендував скоротити до мінімуму кількість людей, що одночасно вживають страву.

"Ризик виникає, коли люди сидять весь вечір у невеликому приміщенні, розмовляють, сміються і навіть співають. Це ідеальні умови для поширення вірусу. Ризик ховається не в самому фондю, а в групі людей, які збираються біля нього", – пояснив Крістіан Рюф.

При нагріванні сир досягає температури, якої достатньо для знищення будь-якого вірусу. Джерело: MICHELIN Guide California

Незважаючи на те, що фондю можна готувати вдома або на природі завдяки спеціальним наборам і готовим до вживання сумішам, що продаються в магазинах, насолодження фондю з близькими в ресторані залишається важливою частиною в житті швейцарців.

Проте наразі більшість ресторанів у країні зачинено, а Десятий щорічний Фестиваль фондю, який був запланований на 31 жовтня, був скасований. У зв'язку з цим продажу готових сумішей для фондю в Швейцарії виросли на 10% – це говорить про те, що національна страва допомагає країні пережити пандемію, об'єднуючи родину та друзів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що біологи з Університету Північної Кароліни під час досліджень з'ясували: речовини, які містяться у винограді, зеленому чаї і какао-бобах, здатні блокувати ферменти-протеази SARS-CoV-2. В результаті цього в організмі зупиняється поширення коронавируса.

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