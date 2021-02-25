У Сінгапурі навчилися робити кольорові овочі на 3D-принтері

Вчені з Сінгапуру розробили унікальний метод створення харчових чорнил, за допомогою яких 3D-принтер може створювати свіжі овочі.

Як пише видання Hackaday, харчове чорнило створено з натуральних овочів – як свіжих, так і заморожених. Основа харчових чорнил – перетерті продукти, які мають або напівтверду, або повністю рідку структуру. Пюре з овочів завантажують у 3D-принтер і шляхом екструзії отримують готовий продукт.

Цей метод вчені розробляли спеціально для людей, які страждають на дисфагію – так називається клінічний симптом порушення функції ковтання. По-перше, структура овочів, надрукованих на 3D-принтері, виходить дуже м'якою, по-друге, їжа стає більш смачною і поживною: вчені стверджують, що 3D-продукти зберігають усі поживні якості.

Перші експерименти по створенню моркви, а також гороху і кукурудзи, виявилися успішними. Аби надруковані овочі виглядали більш апетитно, вчені вирішили використовувати спеціальні формочки з силікону: вони надають овочевому пюре форму того продукту, з якого зроблено пюре.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в США на 3D-принтері друкують солодощі. А нещодавно в Америці виставили на продаж перший житловий будинок, який надруковано на 3D-принтері.

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