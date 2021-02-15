Українці стали більш прискіпливі до картоплі

В Україні змінилася культура споживання картоплі. Якщо раніше люди брали просто красиву незіпсовану картоплю, то зараз 90% покупців питають, для яких конкретно страв годиться той чи інший сорт.

Про це AgroPortal.ua розповів директор компанії "ТД-Гермес" Ярослав Кімак, яка першою в Україні почала маркування картоплі за кулінарним призначенням.

За словами Кімака, лідирують сорти для пюре і для смаження, а в переробній промисловості фаворитом є картопля для чіпсів і фритюру.

На питання, який найпопулярніший сорт картоплі був минулого року, Кімак назвав новий сорт Торнадо, який у 2020 році тільки увійшов до реєстру сортів України.

"Це новий сорт, який характеризується дуже ранньою закладкою врожаю, має яскраво-червону, навіть малинову шкірку, а всередині білий. Основна фішка цієї картоплі – його смак, особливо у смаженому вигляді", – повідомив Кімак.

Також він зазначив, що найближчим часом очікується зростання ринку: статистика показує, що якісної картоплі в Україні не вистачає.

"Також в Україні зараз будується кілька переробних заводів, що тягне за собою збільшення попиту на чіпсову картоплю. А ось із крохмалем все не так просто, його виробництво падає щороку", – зазначив Кімак.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що перед приготуванням картоплі її не можна опускати в холодну воду, оскільки овоч може втратити велику частину своєї харчової цінності. Також ми розповідали про три помилки, яких усі припускаються в приготуванні картопляного пюре.

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