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В американському пиві виявили коронавірус

1.8т
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У партії пива, яке завезли зі Сполучених Штатів у місто Тяньзцінь на півночі Китаю, виявили COVID-19. Сліди коронавируса знайшли на упаковці.

У Тяньзцінь пиво прибуло між 20 жовтня 2020 року і 6 січня 2021 року і знаходилося на складі логістичної компанії. РНК вірусу був виявлений на двох зразках зовнішньої упаковки пива. Повторне тестування підтвердило наявність COVID-19, пише Global Times.

Пиво завезли з США для проведення пивних фестивалів. Дезінфекція упаковок з імпортним пивом була однією з умов проведення заходів.

Співробітники складу, які безпосередньо контактували з товаром, здали тести на коронавірус. У половини з них результат виявився негативним, інші чекають результатів. Також протестували і відправили на карантин і працівників логістичного парку. "Заражена" пиво герметично запакували і продезінфікували.

Це не перший випадок, коли Китай виявляє присутність коронавируса на упаковках імпортних товарів: минулого тижня OBOZREVATEL повідомляв про те, що вірус виявили на упаковках з новозеландським сухим молоком і української сухий сироваткою.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
пиво
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