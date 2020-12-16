В Америці "бум" на алкогольне морозиво

Через пандемії коронавируса в Америці різко виріс попит на морозиво з вмістом алкоголю. Такий десерт допомагає американцям позбутися стресу і нервового напруження.

Про це в інтерв'ю виданню Food Business News розповіла засновниця компанії Liquorem Holdings Дженніфер Рендалл-Коллінз. За її словами, незважаючи на те, що і до карантину попит на алкогольне морозиво постійно збільшувався, наразі популярність цього десерту виросла у кілька разів.

Рендалл-Коллінз запустила стартап з виробництва морозива з алкоголем у 2015 році. Її бренд Proof Alcohol стартував з сімейного рецепта морозива на основі бурбона.

"У Кентуккі бурбон використовують всі та додають абсолютно до будь-якої їжі. Навіть у бурбон вони додають бурбон", – розповіла Рендалл-Коллінз.

Дівчина вирішила піти іншим шляхом і зробила морозиво на основі бурбона. Свій рецепт він перевірила на жителях Південної Кароліни: поєднання класичного вершкового пломбіру з міцним алкоголем швидко знайшло багато прихильників. За три роки разом зі своїм діловим партнером Рендалл-Коллінз викупила частку у початкових інвесторів і вивела бренд на міжнародний рівень.

Зараз вона пропонує покупцям три постійних смаки: віскі c шоколадом мокко, полуничний віскі і бурбон з карамеллю. Також у меню є сезонні смаки, які постійно змінюються. Наприклад, цього літа на ринок були випущені кокосовий ром і віскі з чізкейком. У вересні компанія представила морозиво зі смаком віскі з гарбузом, спеціями і яблучним пирогом, а в листопаді – фісташковий ром, бурбон з шоколадною вишнею і м'ятний віскі.

Всі варіанти морозива містять в своєму складі 7% алкоголю, що в свою чергу робить кожну порцію морозива рівній міцному пиву.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що британська вчена у сфері харчування та смаку Сара Кемп назвала шість правил вживання морозива. За її словами, ці поради допоможуть повністю розкрити смак холодного десерту.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!