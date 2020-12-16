В Америці "бум" на алкогольне морозиво

Через пандемії коронавируса в Америці різко виріс попит на морозиво з вмістом алкоголю. Такий десерт допомагає американцям позбутися стресу і нервового напруження.

Про це в інтерв'ю виданню Food Business News розповіла засновниця компанії Liquorem Holdings Дженніфер Рендалл-Коллінз. За її словами, незважаючи на те, що і до карантину попит на алкогольне морозиво постійно збільшувався, наразі популярність цього десерту виросла у кілька разів.

Рендалл-Коллінз запустила стартап з виробництва морозива з алкоголем у 2015 році. Її бренд Proof Alcohol стартував з сімейного рецепта морозива на основі бурбона.

"У Кентуккі бурбон використовують всі та додають абсолютно до будь-якої їжі. Навіть у бурбон вони додають бурбон", – розповіла Рендалл-Коллінз.

Дівчина вирішила піти іншим шляхом і зробила морозиво на основі бурбона. Свій рецепт він перевірила на жителях Південної Кароліни: поєднання класичного вершкового пломбіру з міцним алкоголем швидко знайшло багато прихильників. За три роки разом зі своїм діловим партнером Рендалл-Коллінз викупила частку у початкових інвесторів і вивела бренд на міжнародний рівень.

Зараз вона пропонує покупцям три постійних смаки: віскі c шоколадом мокко, полуничний віскі і бурбон з карамеллю. Також у меню є сезонні смаки, які постійно змінюються. Наприклад, цього літа на ринок були випущені кокосовий ром і віскі з чізкейком. У вересні компанія представила морозиво зі смаком віскі з гарбузом, спеціями і яблучним пирогом, а в листопаді – фісташковий ром, бурбон з шоколадною вишнею і м'ятний віскі.

Всі варіанти морозива містять в своєму складі 7% алкоголю, що в свою чергу робить кожну порцію морозива рівній міцному пиву.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що британська вчена у сфері харчування та смаку Сара Кемп назвала шість правил вживання морозива. За її словами, ці поради допоможуть повністю розкрити смак холодного десерту.