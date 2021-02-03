У США придумали пластир, який зберігає їжу хрусткою та свіжою
Американський стартап SAVRpak придумав спеціальний пластир, який дозволяє зберігати гарячу їжу свіжою та хрусткою.
Пластир наклеюється на внутрішню частину кришки харчового контейнера і поглинає конденсат, який з'являється від випарів гарячої їжі, пише Daily Mail. У результаті цього вміст контейнеру не промокає, а під час доставки залишається свіжим і хрустким (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Конденсат – ворог свіжих продуктів. На жаль, будь-яка їжа створює конденсат, будь то картопля фрі, курячі крильця або салат, – кажуть у компанії SAVRpak. – Ми придумали заморожений пластир, який витягає вологу з повітря контейнера, перш ніж вона перетворюється на конденсат".
Представники компанії стверджують, що їхні пластирі знижують вологість в упаковці до 45%. Компанія вже встигла отримати визнання в галузі, завоювавши нагороди в чотирьох номінаціях на премії World Food Innovation Awards.
Упаковка з 10 пластирів коштує лише 2 долари. Зараз пластирі використовують тільки декілька компаній в Сан-Дієго, проте в SAVRpak кажуть, що до них вже звернулися і ресторани, і великі супермаркети з пропозицією про співпрацю.
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