В Англії закрився 450-річний паб, де випивав Толкін

В Оксфорді через пандемію закрився старовинний паб The Lamb and Flag. Заклад було відкрито 450 років тому і свого часу сюди заходив Джон Толкін, який написав "Володар кілець" і його друг Клайв Льюїс, автор циклу "Хроніки Нарнії".

Як пише Reuters, паб відкрили в 1566 році, в 1613 році він переїхав на те місце, де працював чотири століття до сьогоднішніх днів.

The Lamb and Flag був одним з найбільш традиційних пабів Великобританії. Там не було телевізора та музичного автомата, не виступали музичні колективи і не звучала музика з колонок. Це було місце, куди люди приходили поговорити, випити елю та відчути традиційну історичну обстановку.

Заклад належить коледжу Святого Іоанна, який входить до складу Оксфордського університету. З 1997 року весь прибуток пабу коледж віддає на студентські стипендії.

З початку пандемії The Lamb and Flag ніс серйозні збитки, у зв'язку з чим керівництво коледжу прийняло рішення закрити заклад. Водночас представники Оксфорда кажуть, що на стипендії це ніяк не позначиться: тепер коледж буде виплачувати їх напряму.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що британський співак Ед Ширан обладнав паб в сараї власного маєтку і зайнявся пивоварінням.

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