В Ізраїлі піцу будуть доставляти дрони

Мережа Pizza Hut в Ізраїлі тестує доставку піци за допомогою дронів.

Безпілотники доставлятимуть піцу в спеціально відведені місця, звідки її забиратимуть кур'єри на моторолерах і розвозитимуть за адресою. Перші дрони з доставкою хочуть запустити вже цього літа, пише The Wall Street Journal.

Йдеться про віддалені селища, де немає піцерій. Головна мета цієї ідеї – знизити час доставки та її собівартість. Однак про те, щоб доставляти коробки прямо під двері замовника, поки не йдеться.

"Найближчим часом ми навряд чи побачимо дрони, які літають по небу і потім скидають коробки прямо на подвір'я замовнику", – повідомили представники фірми, яка проводить випробування безпілотника Pizza Hut. Вони стверджують, що наразі пряма доставка дроном на дім замовника неможлива, оскільки замовлення по дорозі можуть перехопити і вкрасти.

Проте в майбутньому очікується, що дрони будуть приземлятися прямо на подвір'ї будинку замовника, який може отримати піцу або іншу посилку за допомогою штрихового коду, який надсилається на мобільний телефон.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американська піцерія ввела послугу психологічної підтримки під час замовлення піци додому. Заплативши додатково лише один долар, ви можете отримати не лише доставку, а й "втішні слова".

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