В Україні робитимуть каву з топінамбура

В Івано-Франківській області планують виробництво кавових напоїв на основі органічного топінамбура.

Про це пише видання AroPortal.ua з посиланням на Богдана Кобринського, засновника підприємства ТОВ "Топінамбур". Саме ця компанія займатиметься виготовленням кави із земляної груші.

За словами Кобринського, його підприємство вирощує овоч на ділянці площею 50 га, десять з яких цого сезону спеціально висаджені для виробництва кави.

"Ми плануємо збирати топінамбур протягом зими-весни, аби визначити, в який саме період він має найкращі смакові якості для виробництва кави", – каже Кобринський.

Поки триває дослідження, паралельно ведеться робота над фасуванням і упаковкою.

"Переробляти овочі, тобто сушити в інфрачервоній сушарці і перемелювати на порошок, ми будемо на спеціальному обладнанні. Також ми розробляємо технологію, яка дозволить робити з топінамбура розчинну каву", – говорить Кобринський.

Топінамбур містить інулін, природний інсулін, який допомагає стабілізувати рівень цукру в крові. Джерело: iStock.com/rezkrr

Головна відмінність кавового напою із земляної груші – високий вміст інуліну, природного інсуліну, який допомагає стабілізувати рівень цукру в крові.

"Також напій має низьку калорійність і відмінне співвідношення жирів і вуглеводів, тобто чудово підходить тим, хто хоче скинути вагу", – стверджує Кобринський.

Готується кавовий напій із топінамбуру так само як і звичайна кава: подрібнений порошок заливається холодною водою і вариться на повільному вогні. Для того, щоб зварити каву середньої міцності, потрібно взяти одну столову ложку порошку і 120-150 мл води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідники Університету Бата заявили, що регулярне вживання кави перед сніданком підвищує ризик діабету другого типу.

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