В Україні знайшли рецепт пива початку ХХ століття

Мешканець Івано-Франківської області Василь Фіцак відшукав у архівах газети "Голос Калуша" рецепта пива 100-річної давнини.

"У газеті "Голос Калуша" 1919 року подано рецепт домашнього пива. Отже, варто спробувати", – підписав Василь фотографію, яку він виклав на своїй сторінці у Facebook.

Газета "Голос Калуша" за 1919 рік. Джерело: Facebook/Vasyl Fitsak

У рецепті пропонується взяти 250 грам ячменю спаленого як кава (вочевидь, обсмаженого) на 200 грам цукру, жменю хмелю і 8 літрів води. Варити все разом годину, потім дати вистигнути.

Розвести в холодній воді 50 грам дріжджів і влити їх у охолоджений ячмінний відвар. Все добре перемішати закрити щільною кришкою та залишити на 6-7 годин.

Після цього необхідно процідити відвар, розлити в чисті пляшки і добре закупорити кришками.

Рецепт пива 1919 року. Джерело: Facebook/Vasyl Fitsak

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