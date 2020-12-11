В Японії придумали локшину для космонавтів

Японська компанія Nissin створила локшину рамен, призначену для астронавтів, які знаходяться у відкритому космосі.

Компанія, що спеціалізується на виробництві напівфабрикатів і локшини швидкого приготування, модернізувала свій традиційний продукт Cup Noodles: замість чашки вони помістили локшину в широкий тюбик, пише видання Hype Beast.

Локшина в Space Cup Noodles товща, а бульйон – густіший. Це зробили спеціально, аби виключити проблеми в умовах мікрогравітації на МКС. До складу класичної локшини рамен входять креветки, свинячий фарш, яйце і зелена цибуля. Також доступні варіанти локшини з морепродуктами і каррі.

Розробники кажуть, що таку локшину можна буде легко приготувати астронавтам на Міжнародній космічній станції. У той час як для заварювання звичайної локшини в упаковці зазвичай потрібен окріп температурою 100 градусів, новинка Space Cup Noodles була розроблена таким чином, що локшина буде готова навіть при використанні води температурою 70 градусів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вчені заявили про те, що локшина швидкого приготування може бути небезпечною для здоров'я.

А китайський фотограф Цзяньхуей Ляо отримав головний приз міжнародного конкурсу Food Photographer of the Year за свытлину під назвою "Локшина з котла", що показує свято локшини на честь богині Нуви в окрузі Шесянь китайської провінції Хебей.

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