Вчені назвали фрукт, який уповільнює процес старіння

Вживання гранатового соку уповільнює процес старіння, гальмує розвиток захворювань серця і онкозахворювань. До такого висновку дійшли вчені з наукової лабораторії Amazentis and the Laboratory of Integrative Systems Physiology.

Як пише видання Express, вони провели експеримент на плодових мушках. Ефект вживання граната був очевидним. Крім того, що в комах підвищилася фізична активність, тривалість життя самців комах збільшилася на 18%, а тривалість життя самок – на 8%.

Також вчені повідомляють, що в гранаті міститься уролітін А, який покращує функціонування мітохондрії в клітинах. Це допомагає запобігти м'язової слабкості та збільшити тривалість життя, а також захищає від хвороб серця і онкології.

Останній факт раніше був доведений на прикладі раку простати. Його головним індикатором є простатоспецифічний антиген (ПСА). Чоловіки, у яких рівень ПСА подвоюється за короткий період часу, піддаються підвищеному ризику смерті від раку простати.

Вживання 237 мл гранатового соку на день сповільнює час подвоєння ПСА з 15 до 54 місяців, тим самим знижуючи ризик появи онкології.

