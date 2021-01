Вчені назвали гарнір, який є смертельно небезпечним для здоров'я

Картопля фрі смертельно небезпечна для здоров'я. Такого висновку дійшли американські вчені під час масштабного дослідження.

В експерименті взяло участь майже 4500 людей, які досягли повноліття, повідомляє Eat This, Not That!. Під час дослідження з'ясувалося, що вживання картоплі фрі частіше ніж два рази на тиждень удвічі збільшує ризик передчасної смерті. Вживання смаженої у фритюрі картоплі три рази на тиждень збільшує ризик серцевого нападу на 7%.

Вчені пояснюють таку тенденцію тим, що гарнір готують у величезній кількості олії, яку, як правило, дуже рідко змінюють, через це там утворюються канцерогени. Крім цього в олії наявна величезна кількість трансжирів, які підвищують рівень "поганого" холестерину. Він зі свого боку осідає на стінках судин, робить їх менш еластичними, а також спричиняє розвиток серцево-судинних захворювань – наприклад, інсульту чи інфаркту.

Фахівці також зазначають, що високий рівень трансжирів в організмі впливає на розвиток деменції, хвороби Альцгеймера та інших захворювань, пов'язаних із роботою мозку.

Також вчені нагадують, що цей гарнір дуже довго перетравлюється і може спричинити здуття живота, болі і навіть судоми внаслідок порушення кишкового мікробіому.

