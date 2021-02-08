Вчені пояснили, чому пиво покращує настрій

Один ковток пива викликає викид "гормону щастя" в організм. До такого висновку дійшли американські вчені.

Група фахівців з університету Індіани провела дослідження, яке показало, що лише один ковток пива викликає викид дофаміну в кров. Результати експерименту опубліковані в журналі Neuropsychopharmacology.

У дослідженні взяло участь 49 дорослих чоловіків:

ті, хто п'є час від часу;

ті, хто зловживає алкоголем;

ті, в кого батьки були алкоголіками;

ті, в кого пили далекі родичі;

ті, в чиїй родині ніхто не пив.

Вчені використовували автоматичний пристрій, який подавав у рот учасників експерименту 15 мл рідини: пива, води або енергетичного напою. До і після подачі рідини мозок учасників сканували за допомогою МРТ і ПЕТ.

У результаті дослідження з'ясувалося, що при вживанні пива протягом декількох хвилин в організмі виділяється набагато більше дофаміну, ніж при вживанні води або енергетичного напою. Однак оскільки обсяг пива був невеликий, викид гормону задоволення вчені не стали пояснювати алкогольним сп'янінням.

Також вчені з'ясували, що кількість дофаміну була вищою у тих учасників, які мали обтяжену алкоголізмом сімейну історію. У тих, у кого в родині не було алкоголіків, рівень дофаміну був нижчим, навіть якщо самі вони зловживали алкоголем.

Вчені припускають, що отримані ними дані можуть пояснити, чому людям зі спадковою схильністю до алкоголізму може бути важче відмовитися від вживання алкоголю. На їхню думку, схильність відчувати задоволення лише від одного ковтка може бути обумовлена на генетичному рівні.

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