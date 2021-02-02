Учені розповіли, як можна схуднути без відмови від їжі

Для того щоб скинути кілька зайвих кілограмів, необов'язково сидіти на жорсткій дієті, обмежуючи себе в їжі. Замість відмови від улюблених страв треба додати у своє життя кілька правил, які не лише стануть корисними звичками, а й допоможуть швидше скинути вагу.

Такої думки дотримуються фахівці Національної служби охорони здоров'я Великобританії, пише видання The Sun.

Ось які звички вони пропонують додати у повсякденне життя:

Починайте кожен ранок із десятихвилинної прогулянки та займайтеся фізичними вправами протягом дня. Спробуйте присідати, поки чистите зуби, віджиматися від стіни під час рекламної паузи на ютубі або бігти на місці, поки готуєте чай.

Обмежте вживання алкоголю, не пийте каву після обіду, щоб краще спати вночі. І замініть фруктові соки в пакетах і солодкі газовані напої на мінеральну воду, чай, каву та молоко.

Їжте більше під час основного прийому їжі, аби не грішити потім шкідливими перекусами.

Не вішайте на їжу ярлик хороша/погана. Вся їжа – це енергія, просто деякі продукти більш поживні, ніж інші.

Якщо ви полюбляєте солодке, замініть білий і молочний шоколад на темний шоколад з 70% какао у складі.

Щотижня куштуйте новий овоч. Намагайтеся вибирати те, що ви ніколи раніше не їли.

Завжди складайте список продуктів перед походом до супермаркету. Це допоможе уникнути вам спонтанних покупок на кшталт чіпсів, морозива та іншої шкідливої їжі.

Знайдіть альтернативні способи отримання позитивних емоцій крім їжі, робіть акцент на інтелектуальне задоволення. Змусьте ваш мозок працювати: вирішуйте кросворди, розгадуйте головоломки, слухайте подкасти, поговоріть із другом, врешті-решт.

Не забороняйте собі нічого з їжі. Якщо чогось дуже сильно хочеться, не відмовляйте собі у задоволенні з'їсти це. Проте їжте в розумній кількості та без поспіху.

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