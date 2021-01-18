Учені виявили побічний ефект веганської дієти

Шанувальники рослинної дієти на 43% більш схильні до переломів порівняно з тими, хто їсть м'ясо. Такого висновку дійшли вчені Оксфордського університету.

Вони проаналізували дані 54 898 добровольців, які протягом двох десятків років брали участь у проєкті EPIC, під час якого вивчався вплив різних видів дієт на ймовірність розвитку онкологічних захворювань. Результати дослідження опубліковані у виданні ВМС Мedicine.

У дослідженні брали участь люди різного віку, які були прихильниками різних дієт:

29 380 учасників їли м'ясо;

8 037 людей вживали лише рослинну їжу та рибу;

15 499 добровольців дотримувалися вегетаріанської дієти;

1982 людини були веганами.

За станом всіх учасників експерименту вчені спостерігали протягом 18 років. За цей період 3941 доброволець отримав серйозні переломи кісток: люди ламали стегна, руки, ноги, суглоби, хребет. Найбільше серйозних травм було зафіксовано у вегетаріанців і веганів – тобто у тих, хто відмовився від м'яса та інших продуктів тваринного походження.

Таку кількість травм учені пояснюють тим, що вегетаріанцям і веганам в організмі бракує білка, який необхідний для росту і відновлення клітин. Ні для кого не секрет, що найбільше білка міститься саме в продуктах тваринного походження: яйцях, м'ясі, рибі та молочних продуктах. Так, білок можна знайти в деяких рослинних продуктах – таких як бобові, горіхи, пшеничні продукти та інші – проте вмісту його, вочевидь, не достатньо для організму.

Прихильникам рослинної їжі радять змінити раціон. Westend61/Eva Gruendemann

Крім того, більшість прихильників рослинної дієти відчувають дефіцит кальцію, який, як відомо, дуже впливає на здоров'я кісток і зубів. Велика частина кальцію надходить в наш організм завдяки молочним продуктам, які вегани не вживають взагалі. Прихильники рослинної дієти отримують кальцій з різного насіння, фруктів та овочів, проте цього теж явно замало.

Для зміцнення кісток шанувальникам рослинної їжі радять змінити раціон харчування, додати більше джерел білків і кальцію. Вчені стверджують, що абсолютно всім людям важливо вживати різні типи продуктів, зокрема, хоча би мінімальну кількість м'яса.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що веганська дієта шкідлива для дітей: нестача поживних речовин може призвести до "повного пошкодження" їхньої нервової системи.