Вчені виявили, що вино і сир покращують роботу мозку

Сир і вино дуже добре впливають на роботу мозку. Такого висновку дійшли вчені з Університету штату Айова.

Результати їхнього системного аналізу було опубліковано в Journal of Alzheimer's Disease. Згідно з дослідженням, яке тривало десять років, помірне вживання вина і сиру може поліпшити роботу мозку і допомогти запобігти зниженню когнітивних функцій.

Під час експерименту фахівці вивчали зв'язок між дієтою та віковими зниженнями когнітивних функцій. У дослідженні брало участь 1748 людей у віці від 46 до 77 років. У всіх вчені проаналізували дані опитування про харчування і результати когнітивних тестів за 10-річний період.

Унаслідок глибокого аналізу сир було визнано найбільш "захисним" продуктом харчування, а помірне споживання червоного вина продемонструвало зв'язок із поліпшенням функції мозку.

"Я був приємно здивований, коли наші результати показали, що відповідальне вживання сиру та червоного вина, можливо, допомагає впоратися з таким складним світом, який, здається, ніколи вже не сповільниться", – заявив доцент кафедри харчових наук і харчування людини ISU Ауріель Віллетт.

Окрім того, під час дослідження з'ясувалося, що роботу мозку також покращує вживання баранини раз на тиждень. А ось високе споживання солі небезпечне для людей, схильних до ризику хвороби Альцгеймера.

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