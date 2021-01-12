Вечеря за 20 хвилин: 5 рецептів пасти

Неправда, що приготування їжі вдома забирає багато часу і сил. Повноцінну вечерю можна приготувати лише за двадцять-тридцять хвилин.

Редакція FoodOboz розповідає, як швидко приготувати італійську пасту – з песто, тунцем, креветками, або класичні карбонару і болоньєзе.

Відмінна паста для тих, хто не їсть м'ясо і рибу. Джерело: unsplash.com

Паста із соусом песто

фарфалле (паста-бантики) – 4 жмені

томати черрі – 10 шт.

зелений базилік – 1 пучок

волоські горіхи – 50 г

олія – 60 мл

тертий пармезан – 50 г

часник – 2 зубчики

лимонний сік – 1 ст. л.

Пасту відварити відповідно до інструкції на упаковці. Поки паста вариться, приготувати соус песто. Базилік помити, підсушити рушником, обірвати листочки, скласти їх у блендер. Додати горіхи, пармезан, чищений часник, олію та лимонний сік. Перебити блендером. Довго перебивати не варто, соус має бути пухкої консистенції. Соус песто викласти в нагріту сковорідку, додати відварену пасту і протушкувати все на невеликому вогні кілька хвилин. Подавати з нарізаними томатами черрі.

Замість горошку можна взяти консервовану кукурудзу. Джерело: budgetbytes.com

Паста з тунцем

коротка паста – 4 жмені

тунець у власному соку – 100 г

заморожений горошок – 0,5 склянки

вершки – 0,5 склянки

тертий пармезан – 2 ст. л.

часник – 1 зубчик

сіль, перець – за смаком

олія – 2 ст. л.

Пасту відварити відповідно до інструкції на упаковці. Горошок опустити в киплячу підсолену воду, дочекатися поки вода знову закипить і проварити після кипіння 3-5 хвилин. У глибоку пательню налити олію, викласти розчавлений зубчик часнику. Смажити кілька хвилин. Після того, як часник дасть запах, забрати його зі сковороди. Натомість туди викласти відварену пасту і горошок, залити вершками, протушкувати все разом кілька хвилин. Додати тунець і пармезан, поперчити і добре перемішати. За необхідності додати сіль.

Замість креветок можна взяти будь-які морепродукти. Джерело: taste.com.au

Паста з креветками

спагетті – 150 г

заморожені креветки (хвости) – 200 г

часник – 3 зубчики

вершкове масло – 3 ст. л.

петрушка – 3-4 гілочки

лимон – 2 скибочки (для подачі)

сіль, перець – за смаком

Спагеті відварити відповідно до інструкції на упаковці. Коли будуть готові, відкинути на друшляк. Трохи води з-під пасти злити в чашку, вона нам ще знадобиться. Креветки викласти в глибоку сковороду, налити трохи води і довести до кипіння. Потім зменшити вогонь і накрити кришкою – нехай тушкуються, розморожуючись, у власному соку. Коли рідина на сковороді випарується, додати вершкове масло і вичавити часник. Смажити на невеликому вогні, помішуючи, хвилин п'ять, аби масло та часник огорнули креветки з усіх боків. Додати на пательню відварену пасту і трохи рідини з макаронів, посолити, поперчити, добре перемішати. Подавати з дрібно порубаною петрушкою та скибкою лимона.

Замість бекону можна взяти копчену грудинку. Джерело: unsplash.com

Паста карбонара

спагетті – 150 г

бекон – 100 г

жовтки – 4 шт

жирні вершки (33%) – 100 мл

тертий пармезан – 50 г

часник – 1 зубчик

сіль, перець – за смаком

У мисці з'єднати яєчні жовтки, вершки, тертий пармезан, сіль і перець. Добре перемішати, але не збивати. Спагеті відварити відповідно до інструкції на упаковці. Коли будуть готові, відкинути на друшляк. Бекон нарізати маленькими кубиками. Часник очистити і дрібно порубати. У глибокій сковороді обсмажити бекон на невеликому вогні. Смажити кілька хвилин, поки не витопиться жир. Потім додати часник, поперчити і смажити ще дві хвилини. Відварені спагетті з'єднати з обсмаженим беконом і перемішати. Додати вершковий соус і швидко перемішати пасту із соусом. Розкласти по тарілках і одразу подавати до столу. Під час подачі посипати тертим пармезаном.

Тальятелле – довга широка паста. Джерело: lacucinaitaliana.it

Паста болоньєзе

тальятелле – 150 г

яловичий фарш – 250 г

морква (невелика) – 1 шт.

ріпчаста цибуля – 1 шт.

стебло селери – 1 шт.

часник – 2 зубчики

томати у власному соку – 300 г

сіль, перець – за смаком

тертий пармезан – для подачі

олія

Пасту відварити відповідно до інструкції на упаковці. Поки паста вариться, приготувати соус болоньєзе. Моркву і цибулю почистити, дрібно порубати ножем. Також дрібно нарізати селеру. Обсмажити в глибокій сковороді на олії до м'якості. Додати фарш, посолити, поперчити. Смажити на невеликому вогні, помішуючи і розбиваючи грудочки, поки фарш не втратить червоного кольору. Томати перебити блендером разом із соком. Додати отриману суміш на сковороду із фаршем, довести до кипіння. Потім тушкувати все разом на середньому вогні хвилин сім. Готову пасту додати в сковороду з м'ясним соусом, перемішати. Під час подачі можна посипати тертим пармезаном.

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