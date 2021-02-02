Вечеря за 30 хвилин: гречана локшина з броколі та арахісом

Для того, щоб приготувати вечерю за пів години, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, було би бажання.

У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz пропонує вам максимально простий рецепт: гречану локшину з броколі та арахісом. Запевняємо вас: на приготування цієї страви вам знадобиться навіть менше ніж тридцять хвилин.

Гречану локшину можна подавати як гарячою, так і холодною. Джерело: shecanteatwhat.com shecanteatwhat.com

гречана локшина – 2 жмені

маленька броколі – 1 шт.

арахіс – 2 ст. л.

синя цибуля – 1 шт. (невелика)

соєвий соус – 5 ст. л.

олія – для смаження

перець чилі в пластівцях – щіпка

імбир – невеликий шматочок

часник – 2 зубчики

зелень – для подачі

Арахіс підсушити на пательні без олії. Локшину відварити згідно з інструкцією на упаковці. Броколі помити, розібрати на суцвіття. Цибулю, імбир і часник почистити. Нарізати все соломкою, викласти в розпечену та змащену олією сковорідку. Додати броколі, смажити на сильному вогні, постійно помішуючи. Коли овочі підрум'яняться, додати на пательню відварену локшину, влити соєвий соус і посипати пластівцями перцю чилі. Смажити, помішуючи, ще кілька хвилин. Під час подачі посипати арахісом і дрібно рубаною зеленню – кінзою або зеленою цибулею.

Солити локшину не треба, оскільки соєвий соус досить солоний. Подавати таку страву можна як гарячою, так холодною.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як зварити ідеальні спагеті і давав докладну інструкцію від відомого британського шефа Гордона Рамзі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!