Вечеря за 30 хвилин: паста з томатами і фетою за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

Маша Сердюк FoodOboz 16:50, 12.02.2021

Для того, щоб приготувати вечерю за півгодини, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися із цим завданням може будь-хто, аби було бажання. Тим більше, що прості рецепти можна знайти у будь-якого, навіть самого іменитого шефа.

У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz розповідає, як приготувати пасту з томатами черрі, сиром фета і базиліком: страва побила рекорди популярності в TikTok і захопила інші соцмережі. Рецептом страви на своїй сторінці в Instagram поділився відомий шеф-кухар і суддя телепроекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво (щоб подивитися відео, доскорольте новину до кінця).

"Рецепт, що розлетівся по всьому світу за кілька днів. Я вважаю, що дуже важливо залишатися на вкладці "в тренді", а тому пропоную і вам приготувати разом зі мною смачну і дуже легку пасту", – прокоментував рецепт Ектор.

  • томати черрі – 600 г

  • фета – 300 г

  • коротка паста – 250 г

  • оливкова олія – 100 мл

  • часник – 2 зубчики

  • сіль, перець – на смак

  • базилік – кілька гілочок

  1. Духовку нагріти до 200 градусів. Пасту відварити згідно з інструкцією на упаковці.

  2. У форму викласти фету і томати. Посипати сіллю і перцем, полити оливковою олією.

  3. Поставити в духовку, запікати 20-30 хвилин.

  4. Фету подрібнити разом з томатами, додати відварену пасту, базилік і часник. Все добре перемішати і подавати до столу.

Раніше OBOZREVATEL ділився рецептом запеченої курки від відомого шефа Джеймі Олівера. Страва за його рецептом виходить соковитою, м'якою і з хрусткою скоринкою.

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