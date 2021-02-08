Вечеря за 30 хвилин: ситний салат із авокадо та квасолею

Для того, щоб приготувати вечерю за пів години, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, аби було бажання.
У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz ділиться максимально простими рецептами. Сьогодні ми розповідаємо, як приготувати салат з авокадо, квасолею і томатами – дуже ситно і поживно за рахунок білка, який міститься у квасолі, і рослинних жирів, на які багатий авокадо (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
стигле авокадо – 2 шт.
великий стиглий помідор – 1 шт.
синя цибуля – 1 шт.
консервована квасоля – 1 банка
кінза або петрушка – кілька гілочок
оливкова олія – 2 ст. л.
лайм – 1 шт.
часник – 1 зубчик
сіль, перець – на смак
Часник почистити, подрібнити ножем або пропустити через прес. Змішати з оливковою олією, соком лайма, сіллю і перцем.
Із квасолі злити рідину, промити і викласти у велику миску. Додати нарізаний кубиками авокадо, помідор і цибулю, а також дрібно посічену кінзу або петрушку.
Полити заправкою і перемішати.
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