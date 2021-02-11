Вечеря за 30 хвилин: ціла форель, запечена з лимоном і тархуном

Для того, щоб приготувати вечерю за пів години, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, аби було бажання.

У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz ділиться максимально простими рецептами. Сьогодні ми розповідаємо, як приготувати печену форель з тархуном (або, як його ще називають, естрагоном) і лимоном. На гарнір до риби можна подати зелений салат, варений рис або печені овочі.

філе свіжої форелі – 2 шт.

свіжий тархун – невеликий пучок

лимон – 1 шт.

сіль, перець – на смак

олія – 2 ст. л.

Рибу помити, витерти насухо паперовими рушниками. Кожне філе натерти сіллю і перцем, змастити олією. Викласти на одне філе тархун і половину нарізаного кружечками лимона. Накрити другим шматком філе – так, щоб вийшла ціла риба. Перев'язати філе товстою ниткою, щоб риба не розпадалася. Викласти на застелене пергаментом або фольгою деко. Зверху покласти кілька кружалець лимона. Поставити в нагріту до 200 градусів духовку, запікати 20 хвилин.

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