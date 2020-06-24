Від смаженої вишні до абрикосового крему: 3 несподівані рецепти для фруктів

Літні ягоди та фрукти такі рясні й досить різноманітні, що одного-двох традиційних рецептів дуже мало, щоб висловити їх невичерпні можливості й таланти! До того ж, одноманітність вбиває всі благі наміри, а різноманітність, колір, фантазія роблять наші кулінарні шедеври воістину неперевершеними!

І на хвилі цієї незаперечної істини OBOZREVATEL за сприяння кулінарів з La repubblica підготували для вас 3 пропозиції, щоб спробувати дізнатися невідомі смаки фруктового плоду, які виходить за рамки простих вареників з вишнею, банальної полуниці з вершками або звичного абрикосового пирога.

Барвистий абрикос багатий на каротиноїди Getty

Абрикосовий крем

Маленький, солодкий, барвистий абрикос багатий на каротиноїди - попередники вітаміну А. Він багатий на мінерали та клітковину та ідеально підходить, наприклад, в якості натуральної добавки для хорошої, інтенсивної та тривалої засмаги.

Як приготувати абрикосовий крем

У вас, звичайно, є фірмовий спосіб приготування заварного крему? Ми рекомендуємо зробити його смак більш легким і тонким. Для цього приблизно 800 г абрикосів проварюємо з цукром і корицею, щоб вони випустили сік і стали більш сухими. Потім злегка охолоджуємо та додаємо до базового складу заварного крему. Після цього пастеризуємо крем з абрикосами. Гра закінчена! Цей крем можна їсти в якості самостійного десерту, крім того, він ідеально підходить для прикраси тортів і тістечок.

Полуниця багата на фолієву кислоту Getty

Полуничне різотто

Полуниця та вершки - це шлюб по любові. Це одне з найбільш вірних сполучень поп-кухні. Але крім вершків, безумовно, є й інші партнери, які з задоволенням і радістю розкриють смак полуниці.

Нагадаємо, що перш за все, полуниця багата на фолієву кислоту, корисна для тих, кому необхідно зміцнити пам'ять, а також здатна підвищувати рівень серотоніну в крові, виступаючи в якості натурального антидепресанту.

Як приготувати полуничне різотто

Полуничне різотто - елегантне, свіже й барвиста страва. Чому ця страва сподобається любителям полуниці та любителям традиційного різотто? Перш за все, тому що смак полуниці прекрасно поєднується з ароматом білого вина, що використовується для приготування різотто. Крім того, присутність гіркого смаку цибулі та солоного смаку пармезану забезпечить ідеальний результат, в якому солодкість та аромат полуниці додадуть страві делікатної пікантності. Щоб страва вийшла природньо рожевою, для 4-х порцій використовуйте близько 6 ягід полуниці, пасеруючи їх разом з цибулею, перш ніж смажити рис. Решта 6 ягід можна додати пізніше.

Вишня багата вітамінами і клітковиною Getty

Смажена вишня

Абсолютна королева літа – вишня. Ці фрукти багаті на вітаміни ітаклітковину, вони швидко забезпечують почуття ситості. Вони зберігають шкіру молодою та пружною, мають протизапальну та знеболювальну дію завдяки наявності антоціанів. А також вишня має дуже низький рівень цукру.

Як приготувати смажену вишню

Смажена вишня мало відома. Але смачна навіть більше, ніж ви могли припустити! Швидкий та простий рецепт, який дозволяє винести на стіл десерт, який явно відрізняється від звичайного. Просто зробіть рідке тісто з 1 яйцем, 150 г борошна і 150 г молока та 30 г рослинного масла. Все перемішайте та занурте вишню одну за одною в олію. Щоб прикрасити вишні після смаження, опустіть їх ще гарячими в миску, повну цукру. Будьте обережними, щоб не обпектися під час приготування. Діставайте фрукти з масла, як тільки тісто стане золотисто-коричневим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, щоб збільшити в своєму раціоні корисні для здоров'я речовини, потрібно уникати очищення таких продуктів, як яблука, персики, груші, ківі або огірки.

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