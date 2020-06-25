Винайдено захисну плівку з яєць для фруктів і овочів

Яйця, які з різних причин зазвичай викидаються промисловістю, можуть незабаром почати друге життя. А саме: стати рідкою плівкою, яка використовуватиметься замість пластику для захисту фруктів та овочів.

Дослідники з Університету Райса фактично створили покриття, яке володіє багатьма оптимальними характеристиками та дає змогу значно скоротити харчові відходи й використання захисного пластику.

Рецепт, про який повідомляється в журналі Advanced Materials, простий. Здебільшого він складається з білого й червоного яйця з дрібкою куркуміну як антимікробного засобу. Також містить невелику кількість целюлози в нанорозмірах – щоб надати необхідної консистенції та створити антиводний бар'єр. А крім того – краплю гліцерину для оптимальної еластичності.

Цим плівковим розчином обробляли різні види фруктів, включно з полуницею, авокадо, бананами та іншими – результат був більш ніж задовільним. Захищені в такий спосіб фрукти зберігали свіжість набагато довше, ніж необроблені контрольні плоди. Крім того, випробування на стискання показали, що покриття надає більшої стійкості до розчавлювання, а тест на зневоднення – що його затримка, а також бактеріальне забруднення зменшені.

Покриття, яке є повністю їстівним, непроникно для води. Але в разі впливу проточної води протягом двох хвилин воно повністю розчиняється та видаляється, не залишаючи слідів небажаних речовин.

200 мільйонів яєць можна використовувати повторно Getty

Дослідники продовжують удосконалювати формулу, експериментуючи з різними добавками, але завжди починаючи з яєць. І причина зрозуміла: в одних тільки Сполучених Штатах щороку виробляється сім мільярдів яєць, з яких викидається 3% – тобто понад 200 мільйонів. Двісті мільйонів яєць, які можна використовувати повторно замість пластикових виробів, щоб краще зберегти фрукти та овочі, з покриттям, яке можна з'їсти і яке, якщо ви захочете його видалити, не залишить слідів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явився лайфхак, як правильно варити яйця – перед приготуванням їх потрібно трохи потримати в холодній воді.

За словами Мері Френсіс Кеннеді Фішер, авторки культової книги про їжу "Як приготувати вовка", випущеної 1942 року, всі припускаються однієї і тієї ж помилки, коли йдеться про варені яйця – це пов'язано з температурою води

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