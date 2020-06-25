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Винайдено захисну плівку з яєць для фруктів і овочів

1.7т
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Яйця, які з різних причин зазвичай викидаються промисловістю, можуть незабаром почати друге життя. А саме: стати рідкою плівкою, яка використовуватиметься замість пластику для захисту фруктів та овочів.

Дослідники з Університету Райса фактично створили покриття, яке володіє багатьма оптимальними характеристиками та дає змогу значно скоротити харчові відходи й використання захисного пластику.

Рецепт, про який повідомляється в журналі Advanced Materials, простий. Здебільшого він складається з білого й червоного яйця з дрібкою куркуміну як антимікробного засобу. Також містить невелику кількість целюлози в нанорозмірах – щоб надати необхідної консистенції та створити антиводний бар'єр. А крім того – краплю гліцерину для оптимальної еластичності.

Цим плівковим розчином обробляли різні види фруктів, включно з полуницею, авокадо, бананами та іншими – результат був більш ніж задовільним. Захищені в такий спосіб фрукти зберігали свіжість набагато довше, ніж необроблені контрольні плоди. Крім того, випробування на стискання показали, що покриття надає більшої стійкості до розчавлювання, а тест на зневоднення – що його затримка, а також бактеріальне забруднення зменшені.

Покриття, яке є повністю їстівним, непроникно для води. Але в разі впливу проточної води протягом двох хвилин воно повністю розчиняється та видаляється, не залишаючи слідів небажаних речовин.

200 мільйонів яєць можна використовувати повторно

200 мільйонів яєць можна використовувати повторно

Getty

Дослідники продовжують удосконалювати формулу, експериментуючи з різними добавками, але завжди починаючи з яєць. І причина зрозуміла: в одних тільки Сполучених Штатах щороку виробляється сім мільярдів яєць, з яких викидається 3% – тобто понад 200 мільйонів. Двісті мільйонів яєць, які можна використовувати повторно замість пластикових виробів, щоб краще зберегти фрукти та овочі, з покриттям, яке можна з'їсти і яке, якщо ви захочете його видалити, не залишить слідів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явився лайфхак, як правильно варити яйця – перед приготуванням їх потрібно трохи потримати в холодній воді.

За словами Мері Френсіс Кеннеді Фішер, авторки культової книги про їжу "Як приготувати вовка", випущеної 1942 року, всі припускаються однієї і тієї ж помилки, коли йдеться про варені яйця – це пов'язано з температурою води

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