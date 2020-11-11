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Один з українських виробників сосисок і ковбас повністю показав своє виробництво

3.7т
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Бердянський м’ясокомбінат повністю відкрив своє виробництво для українців. Тепер можна побачити, з яких інгредієнтів та в яких умовах роблять ковбаси та сосиски. Про це повідомляє 24 канал.

Один з українських виробників сосисок і ковбас повністю показав своє виробництво

Бердянський м’ясокомбінат зробив виробництво ковбас та сосисок прозорим за допомогою сервісу Virobnik.ua, на якому вже можна подивитися відео створення трьох видів м’ясної продукції комбінату, а також відео створення інших продуктів харчування та нехарчових продуктів щоденного вживання.

Як зазначає натхненник проекту Virobnik.ua Віталій Єрмак, виробництво м’ясних продуктів викликає у українських споживачів найбільше питань, адже люди підозрюють, що при створенні ковбас та сосисок виробники використовують неякісну сировину та роблять це в неналежних умовах. Бердянському м’ясокомбінату першому вдалося розвінчати міф про ковбасу з туалетного паперу. Чекаємо, чи зроблять це інші виробники.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет оштрафував п’ять молочних компаній за обман на 30 млн грн.

Комітет виявив ряд недобросовісних компаній, які виробляли суміші з невідомих складових і при цьому називали продукт маслом, повідомили у відомстві.

Проект Virobnik.ua стартував в Україні кілька місяців тому і поки зустрічає супротив з боку багатьох виробників. Як розповідає натхненник проекту Віталій Єрмак, головне завдання проекту – не реклама окремих виробників чи торгових марок, а інформування українських споживачів, як виробляється той чи інший продукт.

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Автор
Марія Шевчук Марія Шевчук
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