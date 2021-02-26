Яєчня у хмарах: незвичайний рецепт сніданку "підірвав" Instagram

Instagram розриває рецепт "хмарної яєчні": щодня під хештегом #cloudeggs з'являється сотні фотографій цієї страви.

Рецепт, до слова, є далеко не новим, однак останнім часом він отримав друге життя завдяки тому, що хтось із блогерів опублікував інструкцію приготування цієї яєчні (щоб подивитися відео, доскорольте новину до кінця).

Для приготування однієї порції "хмарної яєчні" вам знадобиться лише одне яйце, а також щіпка солі та перцю. Всі інші добавки – на власний розсуд.

Як приготувати яйця в хмарах

Відокремити білки від жовтків.

Окремо збити білки до стійких піків. Найкраще це робити міксером, якщо ви не маєте його, можете збивати виделкою або вінчиком, просто це займе у вас трохи більше часу.

Ложкою викласти білки на застелене пергаментом деко, зробити всередині повітряної маси невеликі поглиблення.

Поставити білки в нагріту до 180 градусів духовку на 3-4 хвилини. Потім дістати деко, додати в поглиблення жовтки і повернути в духовку ще на кілька хвилин.

Подавати на хлібі, підсушеному в тостері або на пательні без олії. При подачі можна посипати свіжо меленим перцем і дрібно рубаною зеленню.

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