Як їсти макарони і не товстіти: озвучено головні секрети

Макарони не зашкодять фігурі, якщо знати, як їх правильно вибрати, приготувати і приправити. Щоб їсти і не товстіти, необхідно віддавати перевагу цільнозерновому типу виробів, знижувати глікемічний індекс і дотримуватися норми.

OBOZREVATEL разом з grazia.it пропонує ознайомитися з головними секретами, які принесуть помітну користь організму.

Знижуємо глікемічний індекс

Макарони мають середній глікемічний індекс (GI). Це означає, що після їх вживання значення глюкози в крові значно зростають, а інсулін, який виробляється підшлунковою залозою, зазнає труднощів з видаленням надлишкового цукру.

Це небезпечне явище, яке негайно призводить до зневоднення, накопичення жиру і підвищення апетиту, а в кінцевому підсумку також може сприяти виникненню діабету.

Однак є хитрість, яка дозволяє знизити глікемічний індекс макаронних виробів: необхідно відварити їх до стану аль денте (al dente). Фактично, чим довший час приготування, тим більший глікемічний індекс.

Вибираємо цільнозернові макарони

Крім часу приготування, вибір типу також має основоположне значення: макарони, які потрібно подавати на стіл, завжди повинні бути з цільнозернового борошна. Вони сповільнюють засвоєння цукру і сприяють відчуттю ситості.

Крім того, такі макарони містять велику кількість:

антиоксидантів, необхідних для боротьби із запаленнями;

волокон, які стимулюють роботу кишківника;

мінералів, важливих для кісток і м'язів.

Звертаємо увагу на соуси і приправи

Секрет криється в волокнах і білках: вони здатні значно знизити глікемічний індекс, не впливаючи на фігуру. З цієї причини необхідно поєднувати макарони з овочами (краще за все цукіні, баклажани, броколі, зелень) або з пісним соусом (м'ясним чи рибним). Також їх можна заправити однією ложкою оливкової олії.

Остерігаємося великих порцій

Макарони потрібно зважувати, а не просто сипати в каструлю на око. В останньому випадку існує ризик перевищити норми. Порція, яка повинна вживатися протягом одного прийому їжі, становить 80 грам (сирої ваги).

Однак, оскільки добова потреба в вуглеводах становить близько 45-60%, протягом дня можна вживати й інші злаки, наприклад, кукурудзяні пластівці на сніданок або пару скибочок цільнозернового хліба на вечерю.

Чи можна їсти макарони на вечерю без збільшення ваги?

Краще вживати їх на обід, щоб дати організму більше часу все переварити.

Однак це не абсолютне правило: макарони на вечерю в деяких випадках можуть навіть виявитися корисними. Наприклад, тим, хто страждає розладами сну, рекомендується включати їх в свій вечірній прийом їжі, принаймні, 2-3 рази на тиждень. Те ж саме стосується хліба, ячменю і коричневого рису. Ці продукти особливо багаті на триптофан, який стимулює вироблення серотоніну – гормону, що сприяє релаксації та покращує якість сну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, алкоголь, випічка та кондитерські вироби є головними продуктами, які руйнівно впливають на печінку.

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