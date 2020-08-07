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Як надати стравам смак і текстуру без штучних добавок: озвучено поради

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У домашній коморі можна знайти натуральні інгредієнти, які здатні виконувати функції штучних добавок, а саме: надавати колір, загущувати, підсолоджувати, продовжувати термін зберігання і посилювати смак.

Серед них виділяється куркума, насіння льону, стевія, цибуля та ароматичні трави. При цьому важливо пам'ятати, що оброблені харчові продукти містять добавки з невідомим, небажаним або безпосередньо шкідливим впливом на здоров'я, повідомляє cuerpomente.com.

Бананове пюре може використовуватися для підсолоджування страв

Бананове пюре може використовуватися для підсолоджування страв

Надання кольору

Замість штучних барвників краще використовувати спеції або інші натуральні продукти. Наприклад, куркума і шафран забезпечують жовтий колір, чорничний сік – синій, а шпинат – зелений. Крім того, вони збагачують страви своїми корисними властивостями.

Загущення

Деякі добавки, які використовуються для надання текстури обробленим продуктам, змінюють мікробіоту. Однак вдома можна загущувати страви або їхні компоненти з допомогою корисних інгредієнтів. Деякі з них, навпаки, сприяють зростанню корисної кишкової флори. Наприклад, слиз із гідратованого насіння льону або чіа, агар-агар і кокосове борошно.

Підсолоджування

Зовсім не обов'язково використовувати штучні підсолоджувачі в своїх рецептах. Замість них підійде листя стевії, кленовий сироп, фініки, курага і бананове пюре.

Продовження терміну зберігання

Можна уникнути багатьох штучних консервантів, якщо не вживати оброблені харчові продукти. Однак, щоб довше зберігати домашню їжу, потрібно додавати в рецепти цибулю, розмарин, лимон, часник, кайєнський перець або сіль.

Посилення смаку

У промислових продуктах підсилювачі смаку часто спонукають їсти їх ще більше або приховують неякісні інгредієнти. Серед найпоширеніших – глутамат натрію. У домашніх умовах можна посилити смак, збагачуючи рецепти корисними речовинами, такими як спеції, ароматичні трави, солі та ароматизовані олії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як правильно поєднувати продукти. Злаки і бобові, сирі овочі та макарони, м'ясо і перець – це приклади того, як можна стимулювати обмін речовин і забезпечувати організм поживними мікроелементами.

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Автор
Олена Козлова
Тема
живлення
Тег
продукти
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