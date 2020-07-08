Як правильно готувати овочі на парі: розкрито основні секрети

Приготування овочів на парі – один з найкорисніших способів, оскільки немає необхідності додавати зайвий жир, смак залишається інтенсивним, а також зберігається більше вітамінів.

Ця техніка не викликає особливих складнощів, але вимагає певних знань, щоб отримати оптимальний результат, повідомляє cocinafacil.com.mx.

Поради з приготування овочів на парі

Нарізати їх на шматочки однакового розміру. Нагріти воду в пароварці або каструлі до максимуму, перш ніж додавати овочі. Це допоможе рівномірно розподілитися внутрішній температурі. Подбати про те, щоб овочі не торкалися води, інакше вони будуть водянистими. Подумати про текстури і розкласти їх групами. Наприклад, шпинат готується від 2 до 3 хвилин, а картопля – від 10 до 20 хвилин. Помістити спершу овочі, що вимагають найбільшого часу приготування, а потім ті, які потрібно зняти через пару хвилин. Перевірити приготування з допомогою зубочистки і дістати ті, які вже готові. Можна витягнути, навіть якщо вони трохи сируваті в центрі, тому що за час подачі до столу, вони встигнуть дійти до потрібної кондиції. Намагатися не перетримати. На додаток до зміни текстури, це також призводить до втрати поживних речовин. Не додавати сіль або приправи перед приготуванням, так як це сприяє виведенню води і розм'якшенню. Приправляти овочі краще в самому кінці. Якщо немає пароварки, необхідно помістити металеву решітку в каструлю з товстим дном.

Час приготування в залежності від виду овочів

Шпинат, мангольд, зелене листя і горох: 3 хвилини

Стручкова квасоля: 4-6 хвилин

Броколі та цвітна капуста: 5-7 хвилин

Цукіні та кабачки: 6-7 хвилин

Спаржа: 5-9 хвилин

Кукурудза: 10 хвилин

Морква: 10-15 хвилин

Картопля і ріпа: 15 хвилин

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