Як правильно готувати стейки вдома

Для того щоб з'їсти смачний соковитий стейк, зовсім не обов'язково йти в ресторан. М'ясо правильної витримки можна купити в м'ясній крамниці, головне – знати, як його готувати.

Редакція FoodOboz розповідає, як приготувати правильний стейк вдома, а також дає невеличкий лікнеп про ступені прожарки м'яса.

Як вибрати м'ясо

Запорука хорошого стейка – правильно вибране м'ясо. Щоб стейк вийшов м'яким, треба брати витриману яловичину. Якщо ви готуватимете стейк зі свіжого м'яса одразу після забою, то стейк вийде жорстким, оскільки м'язи в шматку м'яса будуть ще не розслаблені.

Тому коли ви купуєте м'ясо в супермаркеті, дивіться не на дату упаковки, а на дату забою – її теж обов'язково вказують на упаковці. Звісно, йдеться про м'ясо у вакуумних упаковках – наприклад, про шматок мармурової яловичини. Отже, дивимося на дату забою, відраховуємо від неї 20-25 днів і отримуємо оптимальну дату, починаючи з якої можна смажити стейк.

Дивіться не на дату упаковки, а на дату забою м'яса. Джерело: rootandrevel.com

Як смажити стейк

Перед тим як смажити стейк, потримайте м'ясо за кімнатної температури протягом двох годин. Так вам буде набагато легше контролювати процес і ступінь прожарювання. Що стосується товщини шматка, то стейк має бути не тоншим за 2,5 см. Якщо ви готуєте стейки з вирізки (наприклад, філе міньйон), ріжте м'ясо шматками завтовшки не менш ніж 5 см.

Мити стейки не треба. Поверхня м'яса має бути ідеально сухою. Обітріть її паперовими рушниками, а безпосередньо перед тим, як почати смажити стейки, приправте їх сіллю і перцем з обох боків. І відразу викладайте на розпечену сковорідку. Для смаження стейків використовуйте чавунну ребристу сковороду-гриль, яку розігрійте до появи легкої димки.

Олію на сковороду додавати не треба. По-перше, так стейк вийде "сухим", по-друге, так ви уникнете задимлення кухні.

Не кладіть більш ніж два стейки на одну пательню. Так температура всередині сковороди різко впаде, і м'ясо почне тушкуватися у власному соку замість того, щоб смажитися, утворюючи рум'яну скоринку, яка зберігає всі соки всередині стейка.

Обсмажте стейки по 1,5-2,5 хвилини з кожного боку. Перевертати їх треба лише кулінарними щипцями. В жодному разі не робіть це виделкою: вона протикає м'ясо, через що з нього витікає сік. Перед тим як перевернути стейк на інший бік, переконайтеся, що перша сторона вже достатньо підсмажилася і стейк має гарний колір. Якщо м'ясо легко не відходить від сковорідки, це означає, що скоринки поки немає і треба дати стейку ще трохи часу.

Коли м'ясо буде обсмажене з обох боків, покладіть його в ємність для запікання, накрийте фольгою і поставте в попередньо розігріту до 190 градусів духовку на 10-12 хвилин, якщо це філе міньйон завтовшки 5 см, або на 7-8 хвилин, якщо у вас рібай або стріплоїн. Якщо ви хочете більш виражену прожарку, залиште м'ясо в духовці на 15 і 10 хвилин відповідно. Потім дістаньте стейки з духовки і, не знімаючи фольги, дайте їм "відпочити" хвилину, після чого подавайте на стіл.

Існує 5 основних ступенів підсмажування м'яса.

Ступінь прожарки стейків

Тут важливо розуміти, що до різних шматків м'яса потрібен різний підхід: пісні стейки рекомендують смажити зовсім трошки, а ось більш жирні шматки м'яса потрібно готувати довше.

Існує п'ять основних ступенів прожарки м'яса. Вони відрізняються тим, до якої температури доводиться м'ясо в середині шматка.

Rare (з кров'ю) – непросмажене м'ясо (обсмажене зовні, червоне всередині) з червоним соком, прогріте до 49-55°C. Такий стейк готується 2-3 хв при 200°C.

Medium rare (слабкої прожарки) – непросмажене м'ясо, з соком яскраво вираженого рожевого кольору і прогріванням до 55-60°C. Такий стейк готується 4-5 хв при 190-200°C.

Medium (середньої прожарки) – середньо просмажене м'ясо зі світло-рожевим соком всередині і прогріванням до 60-65°C. Готується 6-7 хв при 180°C.

Medium well (майже просмажене) – м'ясо з прозорим соком і прогріванням до 65-69°C. Готується 8-9 хв при 180°C.

Well done (просмажене) – повністю просмажене м'ясо майже без соку, прогріте до 71-100°C (готується 8-9 хв при 180°C з доготуванням).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Світлана Фус розповіла, чим можна замінити червоне м'ясо в раціоні. Однак повідомила, що не рекомендує повністю вилучати м'ясо з меню, краще зменшити його кількість.

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